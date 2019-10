Milers de persones es manifesten a prop del Congrés per les pensions

Milers de persones, unes 8.000 segons la Policia Nacional, van recórrer ahir els carrers del centre de la capital, a l'entorn del Congrés, convocats per la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions, per reivindicar pensions públiques i «dignes» sota el lema «Governi qui governi, les pensions es defensen».

Entre les seves reivindicacions hi ha revaloritzar anualment les pensions en funció de l'IPC com a mínim, derogar les dues últimes reformes laborals i de pensions, una pensió mínima de 1.080 euros, un salari mínim de 1.200 euros i la supressió dels beneficis fiscals als plans privats de pensions i EPSV.

Convocats a les 11 del matí a la Puerta del Sol, la marxa va recór-rer el carrer Alcalá, la plaça de Cibeles, el Passeig del Prado i, després d'arribar a Neptú, un dispositiu policial va impedir continuar la marxa cap a la porta del Congrés, on pretenien arribar, poc abans de les 12.

Abans de començar la protesta, una representació de la Coordinadora va registrar al Congrés, acompanyats d'Irene Montero i altres diputats de Unides Podem, un manifest amb reivindicacions en defensa del sistema públic de pensions.

En declaracions als mitjans de comunicació durant la marxa, a la qual va acudir encapçalant una delegació de diputats del grup confederal, Montero va apostar perquè el Govern espanyol «blindi els drets» i descartar retallades davant d'una possible crisi econòmica.