El TC no admet a tràmit el recurs d'empara de la família Franco contra l'exhumació del dictador

El Tribunal Constitucional (TC) no ha admès a tràmit el recurs d'empara de la família de Francisco Franco contra l'exhumació del dictador del Valle de los Caídos.

En una interlocutòria feta pública aquest dijous, la secció primera del TC afirma que la vulneració de drets fonamentals que van al·legar els Franco és "inexistent". Els magistrats del constitucional han decidit per unanimitat inadmetre el recurs d'empara que van presentar fa una setmana els néts del dictador i consideren "innecessari" pronunciar-se sobre les mesures cautelaríssimes de suspensió del trasllat al cementiri del Pardo. El Tribunal Suprem ja havia avalat l'exhumació de Franco i el govern espanyol tenia via lliure per traslladar les restes encara que aquest recurs al TC estigués pendent, segons van apuntar fonts jurídiques.

De fet, el Consell de Ministres de la setmana passada va acordar exhumar Franco abans del 25 d'octubre i el Valle de los Caídos està tancat des de dissabte per preparar el trasllat de les restes.