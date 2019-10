Torra, en la tercera nit d'aldarulls: «Això s'ha d'aturar ara mateix»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparegut per sorpresa passades les 00.10 de la tercera jornada consecutiva amb aldarulls nocturns amb un missatge de menys de dos minuts, gravat al Palau i emès per TV3. Al missatge, ha fet una "crida a la calma i a la serenitat" mentre als carrers de Barcelona i altres ciutats catalanes se succeïen les imatges de violència i enfrontaments amb els Mossos. Torra ha volgut remarcar que "el moviment independentista no és ni ha estat mai violent", i per primer cop en aquests dies ha dit que "sempre hem condemnat i condemna la violència" parlant en primera persona. "Això s'ha d'aturar ara mateix", ha sentenciat.

Torra, que segons fonts del Consell Executiu no havia avisat el vicepresident, Pere Aragonès, ni altres consellers que faria aquesta declaració -extrem que no han volgut valorar, confirmar ni desmentir des de Presidència-, ha volgut ser contundent en assegurar que "no es poden permetre els incidents que s'estan veient als carrers del país".

"No hi ha cap raó ni cap justificació per a cremar cotxes ni cap altre acte vandàlic. La protesta ha de ser sempre pacífica i cívica. Com més massiva, millor. Però sempre pacífica. És així com no perdem la raó", ha dit el president. Amb tot, Torra ha vinculat els episodis violents amb gent aliena a les reivindicacions d'aquests dies. "No podem permetre que grups d'infiltrats i de provocadors malmetin la imatge d'un moviment de milions de catalans que han sortit sempre al carrer de manera ferma, però serena", ha dit, tot afegint que no s'ha de "caure en el parany que posen". "No volem provocacions. No els tolerarem", ha sentenciat.

Segons els president, l'independentisme no pot "acceptar que pocs, que no els representen, trenquin el camí que ha seguit des de fa molts anys" el moviment. Torra considera que és "normal i és bo que es protesti per una sentència injusta i absolutament aberrant". I ha remarcat que "res ni ningú ha de fer perdre la capacitat d'avançar" a l'independentisme.

El president ha volgut rememorar l'1-O, de fet, per apel·lar al seu esperit i cridar a la calma. "El Primer d'Octubre vam derrotar l'estat sense destrossar res. L'independentisme construeix, no destrossa. No va contra ningú, va a favor de tots. Repeteixo: serenitat, determinació, civisme i no-violència", ha conclòs tancant el breu missatge.