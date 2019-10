Nova batalla campal al centre de Barcelona entre les forces policials i uns centenars de vàndals

Nova batalla campal al centre de Barcelona en el que suposa la quarta nit d'aldarulls a la capital catalana en el marc de les protestes per les sentències de l'1-O. Després de la manifestació de caire pacífic que ha tingut lloc a Jardinets de Gràcia –i un cop ja desconvocada-, uns centenars de persones van començar l'escalada d'actes vandàlics que van incloure novament barricades enceses. Mossos d'Esquadra i Policia Nacional van començar les tasques de dispersió dels grups amb càrregues i llançament de projectils, foam i pilotes de goma en funció del cos, a més de maniobres amb les furgonetes. Els vàndals, per l'altra banda, els van llançar objectes contundents com pedres, ampolles i mobiliari urbà.

En aquesta nit de dijous hi va haver la complicació afegida de les dues concentracions de signe contrari que van tenir lloc a la plaça d'Artós, a Sarrià. Feixistes i antifeixistes es van enfrontar verbalment separats per un cordó policial que no va evitar que arribessin a enfrontar-se i hi hagués una brutal agressió per part d'ultres a un jove independentista.

Els Mossos d'Esquadra van practicar almenys onze detencions en el marc de les protestes. També hi va haver aldarulls a Girona, igualment amb enfrontaments de manifestants amb policies, trets de pilotes de goma i projectils de foam i llançament d'objectes.