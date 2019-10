Buch nega cap «connivència» amb «persones violentes»

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha negat aquest divendres cap "connivència" dels Mossos d'Esquadra amb "persones violentes" després de la polèmica pel dispositiu policial per la manifestació d'ultradreta que va començar a la Plaça Artós i va arribar a l'Eixample. El conseller ha defensat que es van activar "tots" els agents que estaven disponibles, i ha recordat que alguns estan ferits com a conseqüència d'aldarulls de dies anteriors. A més, ha assegurat que ja hi ha persones identificades per l'agressió de membres d'ultradreta a un antifeixista i ha dit confiat que la investigació es farà amb "celeritat". Segons Buch, en la tercera nit d'aldarulls a Barcelona van baixar els fets delictius, però "va augmentar la violència".

En una roda de premsa des del Departament d'Interior, Buch ha explicat el dispositiu dels Mossos d'Esquadra d'aquest dijous a la nit, amb concentracions en dos escenaris previstos. D'una banda, al convocada pels CDR als Jardinets de Gràcia, que no va registrar "incidents rellevants" i on els Mossos, ha remarcat el conseller, van "vetllar per la seguretat dels manifestants i garantir el dret de concentració i manifestació".

El segon escenari es va situar a la plaça d'Artós, on van coincidir dues convocatòries de signe ideològic contrari, una d'ultradreta i una altra antifeixista. Buch ha remarcat que l'objectiu del cos va ser "evitar enfrontaments entre aquets dos grups antagònics".

Quan tots dos van començar a manifestar-se en direcció als Jardinets de Gràcia, els Mossos han "continuar separant els dos grups durant tot el recorregut", fins que la policia va decidir que el grup d'ultradreta no es podia acostar més als Jardinets i van obligar-los a desviar-se. "Això va provocar el trencament de la línia policial, l'ús de les defenses i de projectils de foam", ha explicat Buch. El conseller ha afegit que una nova actuació policial a la cruïlla entre els carrers Aragó i Balmes va permetre que el grup d'ultradreta es dissolgués.

Posteriorment, ha seguit relatant Buch, es va produir l'agressió a l'Eixample a un manifestant antifeixista per part d'un grup de persones d'ultradreta. Els Mossos d'Esquadra ja tenen algunes identificacions en relació a aquesta agressió, han obert una investigació i Buch s'ha mostrat convençut que treballant amb "celeritat" per portar els agressions davant de la Justícia.

El conseller ha qualificat "d'intolerable" aquesta agressió, així com "l'activitat violenta i delictiva a la ciutat de Barcelona". De fet, ha assegurat que els "grups violents" que van aparèixer al centre de la ciutat un cop desconvocada la concentració dels CDR van fer aldarulls amb menys fets delictius que la nit anterior, però amb un "augment de la violència".

Buch ha negat que els Mossos tinguin "cap tipus de connivència" amb grups violents i ha assegurat que "ni des del Departament d'Interior, ni des del Govern ni des dels Mossos d'Esquadra es tolera ni es tolerarà grups violents que afecten la convivència dels catalans i que agredeixen persones". "Vull que li quedi clar a tothom", ha reblat.

En relació a unes imatges on es veuen agents dels Mossos parlant amb manifestants d'ultradreta, Buch ho ha emmarcat en la política del cos d'apostar per la "mediació" i d'intentar trobar un "interlocutor".

"Autocrítica"



Buch ha defensat que el cos dels Mossos d'Esquadra "sempre" fa balanç i "autocrítica" dels dispositius "per millorar permanentment les seves actuacions", i que ell mateix demana que "analitzin les actuacions". A més, ha dit que l'estratègia la marquen els operatius policials, no el conseller. "A partir d'aquí, els criteris que van seguir són els que són i ens pertoca respectar-los", ha afegit. Buch ha remarcat que "si en algun lloc algú del Departament s'ha equivocat, ho hem de valorar, estudiar i vetllar perquè no torni a succeir, sigui qui sigui".

"Moviment independentista reflectit en les marxes"



Pel que fa a la previsió d'aquest divendres, dia de vaga general, Buch ha explicat que treballen amb la previsió d'arribada a Barcelona de les marxes organitzades per l'ANC i Òmnium Cultural, que ha qualificat de "pacífiques, cíviques, lúdiques i reivindicatives". Per Buch, "el moviment independentista queda reflectit en aquestes cinc marxes" i creu que "un cop més els catalans han demostrat que el camí de les reivindicacions és cívic i pacífic, i que s'aïllen les actituds violentes".

El conseller s'ha mostrat sorprès amb la petició de dimissió que li ha fet l'ANC, perquè han treballat "colze a colze" amb ells per organitzar les marxes. "Estem treballant permanentment amb ells i crec que les resolucions són satisfactòries, les persones s'estan podent manifestar de forma segura", ha assegurat.

Buch ha garantit que seguirà al capdavant del Departament amb l'objectiu de "vetllar per la seguretat dels catalans, garantir el dret de manifestació i garantir tots els drets".

Sobre la referència a "infiltrats" feta pel president de la Generalitat, Quim Torra, Buch ha assegurat que es referia a "persones que no tenen res a veure amb el moviment independentista".