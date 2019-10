El comitè d'empresa de Regió7 s'adhereix a la vaga per la sentència del TS

El comitè d'empresa de Regió7, per decisió de l'assemblea, s'ha sumat a la vaga convocada per la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Una jornada de protesta que, malgrat es faci oficialment per motius laborals, els sindicats l'han convocat per mostrar el rebuig a la sentència del Tribunal Suprem als líders polítics del procés independentista. Amb aquesta acció de protesta, els continguts del diari, en la versió de paper i digital, es veuran alterats avui.

En un manifest escrit pels representants dels treballadors d'aquest diari, es desgranen els motius que els han portat a secundar la vaga i s'afirma que «les dures penes per sedició que hauran de complir els polítics legítimament i democràticament escollits pels catalans, i els representants de l'ANC i Òmnium, tenen un rerefons polític, que va més enllà del compliment estricte de la llei». L'assemblea considera que la sentència «afecta els drets fonamentals dels ciutadans d'un estat de Dret que volen expressar-se lliurement» i que, per tant, les condemnes «atempten contra la llibertat d'expressió i les institucions catalanes en castigar amb penes de presó els polítics del principal òrgan d'autogovern català».