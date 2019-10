El jutge decreta llibertat sense fiança per a Puigdemont i li permet sortir de Bèlgica si demana permís

Un jutge de Brussel·les ha decretat llibertat sense fiança i amb la possibilitat de sortir de Bèlgica amb permís per a Carles Puigdemont després d'una vista celebrada aquest divendres. Les autoritats belgues han preguntat al Tribunal Suprem sobre la immunitat del líder de JxCat, com a electe al Parlament Europeu, ja que l'expresident ha al·legat que va ser escollit pels votants catalans. De fet, fonts del Suprem ja han informat que el jutge Llarena té previst respondre "de forma immediata" que no hi ha immunitat perquè "no ha acatat la Constitució espanyola davant de la Junta Electoral" i perquè "no ha pres possessió de l'escó", segons fonts del Suprem.

"He comparegut davant del jutge i ara mateix ha fixat les condicions de la meva llibertat, sense fiança, amb la possibilitat de sortir del país amb el seu permís, fixant la residència on la tinc i estant a disposició quan sigui requerit perquè ara comença el procés que haurà de decidir sobre la petició", ha afirmat Puigdemont als periodistes.