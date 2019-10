Paluzie reclama a la majoria independentista «preparar-se» per «defensar i sostenir una declaració d'independència»

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha reclamat a la majoria independentista del Parlament a "preparar-se per poder, en el moment que sigui precís, defensar i sostenir una declaració d'independència". Durant el seu discurs a l'acte central de la manifestació convocada amb motiu de la vaga general, Paluzie ha dit que cal seguir "oberts al diàleg", però ha advertit que això no pot ser "una maniobra de dilació per guanyar temps per seguir governant les engrunes". La presidenta de l'ANC ha reclamat "unitat pel projecte col·lectiu" i ha avisat els polítics fent un símil amb les Marxes per la Llibertat: "Qui estigui cansat que s'aturi, un altre li prendrà el relleu, però col·lectivament no ens podran aturar".

Paluzie ha remarcat que les entitats ja han fet el seu "camí" responent a la sentència del Tribunal Suprem amb "mobilització popular", i ha afegit que ara és el moment que "aquest camí el reprengui la majoria parlamentària". En aquest sentit, ha recordat que al Parlament s'ha aprovat una moció on demanen a l'estat el dret a l'autodeterminació i una amnistia. Paluzie s'ha mostrat "escèptica" amb el resultat que pugui donar i per això ha demanat als partits independentistes que aquesta "no sigui una maniobra de distracció per guanyar temps per seguir governant les engrunes".

La presidenta de l'ANC ha avalat estar "oberts al diàleg" i a que l'Estat "respecti l'autodeterminació i alliberi als presos", però ha advertit que "dubta" que això acabi passant. Per això, ha fet aquest emplaçament als partits independentistes: "Prepareu-vos per poder, en el moment que sigui precís defensar i sostenir una declaració d'independència". Paluzie ha afegit que "la gent hi serà per defensar-la". "Hem d'acabar el que vam començar l'1-O, hem d'arribar aquí, estem preparats, demanem als partits independentistes que ho prioritzin", ha dit. A més, també ha reclamat als partits independentistes "unitat pel projecte col·lectiu" i que el prioritzin, perquè li importa "molt poc quants diputats traurà cadascun d'aquests partits el 10-N".

Sobre les Marxes per la Llibertat, Paluzie ha destacat que "tothom hi ha aportat el que ha pogut des de la generositat, els que caminen, els qui l'han fet sencera i els qui l'han fet per etapes amb relleus". "Exactament igual que la nostra lluita per la independència, qui estigui cansat que s'aturi, un altre li prendrà el relleu, però col·lectivametn no ens podran aturar", ha asseverat. La presidenta de l'ANC ha lamentat que fins ara s'ha aconseguit "repressió" i "una autonomia paralitzada per la por i l'autocensura, com s'ha vist en alguns actuacions d'aquests dies dels Mossos".