Els participants a les Marxes de la Llibertat no volen que la violència eclipsi la seva gesta

La segona etapa de la Marxa de la Llibertat que va sortir dimecres al matí de Berga va arrencar a caminar ahir a Manresa i va aplegar 8.600 participants segons informació de la Policia Local de Manresa. La sortida es va fer al pavelló del Vell Congost, on van dormir un centenar de persones, mitja hora més tard del previst, a 2/4 de 9 del matí, després que els independentistes haguessin agafat forces amb coca i xocolata, caldo, botifarres i cafè que els oferien els organitzadors. La columna humana que va recórrer la capital del Bages cap a Vacarisses per la C-55 i la C-16 i posteriorment cap a Sant Quirze del Vallès provenia de Berga i és una de les cinc Marxes per la Llibertat que confluiran avui a Barcelona, coincidint amb la vaga general convocada pels sindicats.

Consultats per Regió7, que va transcórrer el tram de Manresa a Castellgalí al costat dels milers de manifestants que clamaven de nou per la independència de Catalunya i contra la sentència del Procés, molts dels caminants van expressar que no volen que la violència viscuda als carrers els darrers dies eclipsi la seva gesta. No només a Barcelona s'han viscut aldarulls, sinó també a les principals ciutats catalanes, com Manresa, on dimecres a la nit hi va haver càrregues policials i un grup reduït de manifestants va incendiar contenidors després d'una massiva manifestació que va acabar a la Guàrdia Civil.

Cristina Vila, de Bellver de Cerdanya i que ahir caminava de Manresa a Sant Quirze –dimecres ja va recórrer a peu el tram entre Berga i Cabrianes–, posava de manifest que «sempre hi ha hagut infiltrats i ara va en augment. Hi ha imatges que ho corroboren», denunciava. Tant ella com el seu marit, Ramon Solà, es mostraven incòmodes amb els episodis violents viscuts. Tots dos van fer festa ahir per poder-se sumar a la marxa i avui i demà tancaran la botiga que tenen a Bellver per la vaga.

Els acompanyava Glòria Fisas, que assegurava que l'actuació dels grups radicals «no és acceptable però tampoc criticable. Nosaltres tenim més bagatge de manifestacions i més paciència, però digues als joves que es quedin a casa sense fer res. Els bull la sang». Sobre la resposta política davant la condemna dels exmembres del govern i dels Jordis, Fisas opinava que «ha sigut nefasta».

«Són quatre que es veuen molt»



Mercè Roig, que tenia intenció de caminar des de Manresa fins a Castellbell, on resideix, treia pit de la reacció ciutadana però lamentava que «n'hi ha quatre que fan molt soroll i es veuen molt». El terrassenc Pep Turull, que va decidir sumar-se ahir a la marxa amb bici «perquè l'asfalt és molt dolent per als meus problemes d'esquena», no justificava les «lletges» reaccions que ha provocat la sentència però deia «veure-hi una part lògica, perquè la gent està saturada». Així mateix, criticava la «pèssima» reacció dels polítics: «Quedem la gent de baix i som els que hem de tirar les coses endavant perquè no ho fa ningú».

Roser Andreu, que dimecres ja va recórrer els 20 quilòmetres que hi ha entre Navàs i Manresa i ahir va caminar fins a Vacarisses amb dues amigues, també valorava els incidents: «Semblen planificats, sembla que hi ha persones infiltrades que inciten a la violència i gent radical independentista que s'hi afegeix». Andreu demanava als mitjans de comunicació «responsabilitat per ponderar el que està passant».

Una altra manifestant, Judit Casimiro, es mostrava molt enfadada «amb les imatges de Catalunya cremant», però afirmava que ho entenia «com una resposta a la brutalitat policial». Ara bé, subratllava que aquests fets «s'estan emportant la imatge pacífica de l'independentisme i li estem donant a l'estat el que buscava, que és crear polèmica».