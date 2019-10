28 persones empresonades en la primera setmana de protestes després de la sentència

Ja són 28 empresonats pels aldarulls durant les protestes contra la sentència d'aquesta setmana arreu de Catalunya, després que aquest diumenge els jutjats de Barcelona, Lleida i Girona hagin decretat nous empresonats.

En concret, a Barcelona ciutat ingressen a presó 4 persones més, que eleven a 16 el total. A Lleida, 4 persones més també entraran a presó, arribant a 5 el total d'empresonats. A Girona, la jutgessa ha decretat presó per a 2 detinguts més, així que també en seran 5 a presó. A Tarragona, hi ha hagut 2 ingressos durant la setmana, tot i que cap de nou aquest diumenge.

Així doncs, des de l'inici de les protestes, 104 persones han passat a disposició judicial: 43 a Barcelona ciutat, 18 a Girona, 30 a Lleida i 13 a Tarragona. D'aquestes, s'ha decretat presó per a 16 a Barcelona, 5 a Lleida, 2 a Tarragona i 5 a Girona.

A banda, 76 persones han quedat en llibertat amb mesures cautelars, algunes d'elles amb prohibició de participar i aproximar-se a manifestacions, concentracions o actes de protesta, o amb ordres d'allunyament de subdelegacions del govern espanyol. El conjunt dels procediments estan oberts, majoritàriament, per delictes de desordres públics, atemptat agents de l'autoritat, danys i lesions, entre d'altres.

Els primers detinguts que van passar a presó van tenir lloc el passat dimecres a Barcelona i els darrers aquest diumenge a Girona. A més, una persona va ser detinguda i enviada posteriorment a presó a Madrid pels aldarulls posteriors a la protesta contra la sentència que hi va haver dimecres a la capital espanyola.

Sis detinguts durant les protestes de diumenge a Catalunya: 3 a Barcelona, 1 a Girona i 2 a Lleida



Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van detenir sis persones durant la jornada de protestes d'aquest diumenge per la sentència del Tribunal Suprem a Catalunya. Dels sis arrestats, tres són a Barcelona, un a Girona i dos més a Lleida. La Policia Nacional va detenir dos dels tres arrestats de la capital catalana. A més, hi ha un agent dels Mossos d'Esquadra ferit, han informat fonts policials.



El SEM atén 3 persones durant les protestes de diumenge



El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre tres persones durant la jornada de protestes de diumenge per la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. Un dels afectats va ser atropellat a la C-60, que estava tallada a Argentona. El vehicle avançava pel voral per saltar-se el tall i va atropellar dues persones. Un jove de 19 anys va ser traslladat a l'Hospital de Mataró amb una possible fractura de genoll i després va ser donat d'alta. Les altres dues assistències es van produir a la C-25 a Gurb. Els dos ferits van ser traslladats a un centre mèdic.



Els hospitalitzats pels incidents a Catalunya baixen a 13



Els hospitalitzats ferits durant els incidents a Catalunya en els últims dies són ara 13. Els més greus són a l'Hospital Sant Pau, la Vall d'Hebron, la Fundació Puigvert i el Trueta. Al primer hi ha el ferit molt greu, un Policia Nacional, i també tres persones greus per lesions oculars, un menys greu i un sisè que evoluciona favorablement. A la Fundació Puigvert hi ha ingressat un ferit greu, mentre que a la Vall d'Hebron hi ha un greu i un lleu. Al Trueta de Girona hi ha dues persones greus, i al Sagrat Cor dos menys greus. També hi ha un ferit lleu ingressat a l'Hospital Joan XXIII.