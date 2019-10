Quatre persones perden la visió d'un ull i 579 ferits arreu de Catalunya, últim balanç de les protestes

Quatre persones han perdut la visió d'un ull i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 579 ferits arreu de Catalunya durant la darrera setmana de protestes i aldarulls, segons ha informat la consellera de Salut, Alba Vergés. En declaracions a RAC1, Vergés ha explicat que de dilluns a divendres el SEM havia atès 565 persones i aquest dissabte s'hi van sumar 14. D'aquests ferits, quatre han perdut la visió d'un ull, després que s'hagi confirmat que així ha estat en el cas d'una persona que estava pendent d'operació aquest dissabte. Dels ingressats, una noia en estat molt greu a Vall d'Hebron ha passat a greu, mentre que un policia ingressat a Sant Pau ha passat de greu a molt greu.

La consellera ha constatat un "canvi de dimensió" pel que fa als ferits ja que les nits anteriors s'havien saldat amb un centenar de ferits cada dia aproximadament, mentre que aquest dissabte a la nit han estat 14.

Sobre la ferida en estat molt greu, ha explicat que resta ingressada a la Vall d'Hebron, on va arribar pels seus propis mitjans i no traslladada pel SEM. Per això, ha indicat que "s'haurà d'esclarir" què li va passar a aquesta ferida, que té un traumatisme cranioencefàlic però que ha millorat en les darreres hores i s'ha pogut rebaixar el seu estat.

Pel que fa als afectats a l'ull, ha concretat que un d'ells és el jove de dilluns passat mentre que hi ha tres més ingressats a l'Hospital de Sant Pau. D'aquests, un estava a l'espera d'operació aquest dissabte i Vergés ha confirmat que finalment també ha perdut la visió de l'ull.

La consellera ha dit que "mèdicament no es pot corroborar" que aquestes lesions siguin per l'impacte d'una pilota de goma però ha afirmat que "és evident el que està passant aquests dies". En aquest sentit, ha lamentat que Catalunya havia fet una passa "imprescindible" sobre l'ús de les pilotes de goma a través de la prohibició al Parlament i ha lamentat haver d'estar novament "amb episodis com aquests". "No crec que s'hagin de recuperar, volem una policial del segle XXI", ha declarat.

Vergés ha criticat també que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, discriminés entre uns ferits i uns altres "només preocupant-se d'una part, dels policies". "El sistema atén a tothom i treballem per la millor atenció de tothom", ha reivindicat. La consellera ha dit que ella no va a visitar els ferits, en al·lusió a la visita que sí va fer Marlaska als policies, per respecte als propis ferits i els seus familiars, tot i que sí ha visitat els centres mèdics per tal d'interessar-se pel seu estat.

Per últim, ha reivindicat el dret a manifestació garantint que les protestes es puguin "desenvolupar amb el màxim de garanties i seguretat".