Detenen una persona de la Catalunya Central per llençar pirotècnia contra l'helicòpter dels Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns una persona de la Catalunya Central per llençar pirotècnica contra un helicòpter de la policia catalana durant les protestes de la nit de dimecres a dijous a Barcelona. L'arrestat és de les comarques centrals (Bages, Berguedà, Osona, Solsonès o Anoia), segons ha incormat la policia catalana a Regió7, tot i que no han concretat de quina.



Durant la nit de dilluns passat es van produir fins a cinc llançaments de pirotècnia. Un d'ells va impactar directament contra l'helicòpter dels Mossos.





A aquestes alçades imaginem que gairebé totes i tots haureu vist les imatges lamentables dels violents llençant pirotècnia a l'helicòpter dels #Mossos entre aplaudiments.

Supera els límits de la inconsciència! pic.twitter.com/Qg0G4zYY6x — SAP-FEPOL (@SAP_MOSSOS) October 17, 2019

A més, també aquest dilluns s'ha detingut un jove per desordres públics el passat dilluns a l'aeroport del Prat, tot just en la primera jornada de protestes per la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O.