Torra s'ofereix a Sánchez per reunir-se «avui mateix» aprofitant que és a Barcelona

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha ofert al president del govern espanyol en funcions per reunir-se "avui mateix" amb ell aprofitant que Pedro Sánchez serà a Barcelona per visitar agents ferits. A través d'una carta, Torra retreu a Sánchez que no hagi agafat el telèfon les dues vegades que l'ha trucat durant aquest cap de setmana i ha afegit que "no és un bon signe de voluntat de diàleg". Com a resposta a la carta que Sánchez li ha enviat avui, Torra li replica amb el que són per a ell les "obligacions d'un governant": respectar i fer respectar els drets humans, civils i polítics dels ciutadans; propiciar el diàleg entre aquells que pensen diferent; i la recerca de sortides democràtiques i pacífiques als conflictes polítics.

En la carta, Sánchez demana tres coses a Torra: una condemna de la violència "de forma rotunda", emparar les forces de seguretat que la combaten i evitar la discòrdia civil. Es tracta, segons el president espanyol en funcions, de les tres condicions que ha de complir un governant "si vol ostentar amb dignitat la representació de la seva comunitat davant de qualsevol interlocutor".

I el president català li replica posant sobre la taula les tres obligacions que considera que ha complir un governant. En primer lloc, situa el deure de respectar i fer respectar els drets humans, civils i polítics dels ciutadans. "L'Estat espanyol té signats els tractats internacionals de referència en matèria de drets humans i civils. A Catalunya s'han vulnerat aquests drets de manera sistemàtica per raons ideològiques", ha lamentat.

En segon lloc, el president de la Generalitat fixa com a "responsabilitat prioritària" d'un president de govern "propiciar el diàleg entre els que pensen diferent" i afegeix que "l'absència de diàleg, la imposició del silenci o la repressió de la lliure expressió afavoreixen la fractura social i el deteriorament de la convivència".

Finalment, Torra avisa Sánchez que no donar "sortides democràtiques" als conflictes és un "símptoma d'involució" en un estat modern en el si de la Unió Europea.

Després de posar-se a la seva disposició per mantenir una reunió avui mateix aprofitant que Sánchez es desplaça a Barcelona per visitar agents de la policia ferits en els aldarulls dels darrers dies, Torra li avança que es tornarà a posar en contacte amb ell telefònicament.