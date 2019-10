La Policia Nacional escorcolla la seu de l'Associació Catalana de Municipis

La Policia Nacional està escorcollant aquest dilluns la seu de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), situada al carrer València 231 de Barcelona, segons ha avançat 'El Confidencial' i han informat a l'ACN fonts del Ministeri de l'Interior. El diari ARA apunta que en l'escorcoll hi estaria retingut l'exalcalde de Sallent, David Saldoni.

El polític bagenc va ser president de l'ACM del gener del 2018 al setembre de 2019. Segons informa el mateix mitjà, Saldoni hauria estat aturat quan circulava amb el seu vehicle i traslladat a la seu de l'ACM per ser present en l'escorcoll.

Diferents fonts desvinculen l'operació del conseller d'Interior, Miquel Buch, que va ser president d'aquesta associació durant sis anys, entre el 2011 i el 2017.

L'operació està oberta, ordenada pel jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona i sota secret de sumari. En paral·lel, el mateix cos policial ha escorcollat una agència de viatges a Vic que, segons ha confirmat l'alcaldessa del municipi, Anna Erra, ha treballat amb entitats sobiranistes.

Buch no podria estar investigat en aquesta causa que porta un jutjat d'instrucció, ja que s'hauria d'inhibir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la seva condició d'aforat.

A l'exterior de la seu de l'ACM no es veu un desplegament policial, segons ha pogut constatar l'ACN des del lloc dels fets.



JxCat veu els escorcolls a l'ACM com una "nova ràtzia contra l'independentisme"



La candidata de JxCat, Laura Borràs, ha considerat que els escorcolls de la Policia Nacional a la seu de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) són una "nova ràtzia contra l'independentisme" ja que és el municipalisme és "una de les columnes vertebrals". "Ja no hi ha casualitats a aquestes alçades de la pel·lícula", ha afegit en roda de premsa des del Parlament. Per a Borràs, l'Estat ha posat en marxa tots els mecanismes del que és capaç per dur a terme una persecució de l'independentisme i en aquest "capítol repressiu" també ha emmarcat que es registri el domicili de Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont.

Borràs ha afegit que a l'Estat li molesta com Puigdemont els està "plantant cara" i les "victòries" que ha aconseguit a nivell internacional amb les euroordres. En aquest context, la cap de llista de JxCat ha lamentat que l'estat espanyol utilitzi l'única via que coneixen, la "repressiva".