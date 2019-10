Arran i el SEPC fan una crida a Manresa a organitzar-se i mobilitzar-se

«Volem dir prou. És per això que hem sortit al carrer cada dia i que seguirem sortint i mobilitzant-nos fins que no aconseguim demandes molt bàsiques». Arran i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) van celebrar ahir a la tarda a Manresa una roda de premsa prèvia a una assemblea oberta a l'Ateneu la Sèquia per organitzar-se, que va arrencar amb una trentena de joves. Entre d'altres, van reclamar que no es criminalitzi el jovent i van demanar la destitució del conseller Buch, la dissolució del Govern català i la celebració d'un «autoreferèndum vinculant». -G. C.