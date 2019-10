Una avioneta s'estavella en una zona residencial de Brasil

Fatal accident d'avioneta al Brasil. Tres persones han mort quan l'aparell s'ha estavellat contra uns cotxes aparcats en un carrer residencial molt propera a l'aeroport de la ciutat de Belo Horizonte. Un dels morts era un dels quatre ocupants de l'aeronau. S'investiga si les altres dues víctimes passejaven per la zona o es trobaven dins dels cotxes en el moment de l'impacte. A pocs metres del lloc de l'accident, ha quedat estès el paracaigudes que ha utilitzat un dels tres supervivents que anaven en l'avioneta sinistrada, per causes que es desconeixen.