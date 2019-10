Batet expulsa una diputada de Vox: «Això no és un circ, és el Congrés dels Diputats»

Inici accidentat de la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats que aquest dimarts debat iniciatives del govern de Pedro Sánchez sobre les bestretes a les CCAA i Thomas Cook. La presidenta del Congrés ha expulsat de la sala la portaveu de Vox, Macarena Olona, després de cridar-la a l'ordre fins a tres vegades. Els diputats de Vox han ocupat primer els escons que corresponien a Ciutadans –fet que ha provocat un primer enfrontament amb la presidenta del Congrés- i posteriorment han interromput en diverses ocasions Batet reclamant la incorporació a l'ordre del dia d'una iniciativa –que ni tan sols havia estat qualificada per la Mesa- sobre Catalunya. "Això no és un circ, és el Congrés dels Diputats", li ha etzibat la socialista.

L'estira i arronsa entre Batet i Vox ha començat tan bon punt la presidenta del Congrés es disposava a obrir la sessió. Batet ha demanat als diputats de Vox que ocupessin els seients que els corresponien segons la disposició habitual. No ho han fet i Batet els ha retret primer que no s'ajustin a les regles de bon comportament de la cambra. La petició ha provocat la queixa dels diputats de Vox i finalment han estat els diputats de Ciutadans els qui s'han aixecat i han canviat la seva posició.

Un minut després, Olona ha protagonitzat un nou enfrontament amb la presidenta del Congrés quan l'ha interromput per reclamar que s'inclogués a la Diputació Permanent el debat d'una iniciativa sobre Catalunya que segons fonts del Conrés no estava ni tan sols qualificada per la Mesa. Batet ha cridat a l'ordre a la portaveu de Vox en dues ocasions i finalment –i davant les interrupcions continuades- l'ha expulsat i ha demanat que abandonés la sala.

Olona, mentrestant, ha continuat dreta mostrant fotografies en gran format dels objectes que els manifestants han llançat a la policia en aquests dies de disturbis. Vox pretenia que el Congrés votés la seva petició perquè el govern espanyol declari l'estat d'excepció a Catalunya. Olona s'ha resistit a abandonar la sala durant alguns minuts fins que els uixers l'han anat a buscar.