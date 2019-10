Buch demana confiança en els Mossos i garanteix que s'investigaran possibles abusos

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat aquest dimarts als mitjans de comunicació i a la ciutadania "confiança" en el cos dels Mossos d'Esquadra i la seva professionalitat, sobretot dels antiavalots. Així mateix, ha garantit que ja s'estan recopilant "totes les imatges, des de tots els angles i de principi a fi", de les possibles actuacions abusives i, si cal, s'obriran investigacions internes.

Buch ho ha dit en la seva compareixença diària a conseqüència de la setmana de mobilitzacions contra la sentència del Suprem, i ha volgut destacar que la d'aquest dilluns va ser la segona nit consecutiva sense incidents violents al país.

Buch ha volgut mostrar un cop més el seu suport i confiança en el cos policial, i ha assegurat que aquest suport és de tot el Govern. No obstant això, preguntat per possibles abusos, ha demanat que aquesta mateixa confiança en el cos sigui també per part de la premsa i els ciutadans. Tot i així, ha admès que en una plantilla de 17.000 treballadors hi pot haver "errors" i que aquests s'investiguen segons els protocols interns. Per això, ha dit que des de dilluns la Divisió d'Afers Interns està recopilant totes les imatges de les actuacions per decidir, més endavant, si s'han d'investigar algunes actuacions. En cas que fos així, i sempre seguint la tramitació administrativa, es podria arribar a sancionar internament algun agent, tal com s'ha fet anteriorment durant el seu mandat al capdavant d'Interior, ha dit.

En tot cas, el director general dels Mossos, Pere Ferrer, ha assegurat que encara no hi ha cap informació reservada, sinó que s'està en la fase de recopilació d'informació, i que "en el moment oportú" es prendran les "mesures oportunes", sense "precipitació".

Buch també ha dit que ara no és el moment de replantejar les armes que utilitzen els antiavalots, després que un dels principals sindicats demanés poder utilitzar les pilotes de goma, prohibides pel Parlament. El conseller assegura que el cos "es deu" al que digui la cambra catalana i els fets encara són molt recents com per replantejar-se el seu ús. No obstant, ha afegit que sempre cal fer autocrítica per arribar a "l'excel·lència".