Es desprèn el balcó d'un cinquè pis d'una caserna de la Guàrdia Civil a Badia del Vallès

Un balcó d'un cinquè pis d'una caserna de la Guàrdia Civil a Badia del Vallès es va desprendre dilluns a la nit i va caure sobre el de sota sense provocar ferits, segons han explicat els Bombers, que van rebre l'avís a les 23.20 hores. A l'edifici, de deu plantes, hi viuen persones però no està tot ocupat. Els Bombers van enviar quatre dotacions, entre elles l'autoescala, van revisar la zona i van fer un primer sanejament, traient els trossos que podien amenaçar de caure. No va ser necessari desallotjar ningú. Aquest dimarts s'hi desplaçarà l'arquitecte municipal.