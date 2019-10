Dos helicòpters i el fill de Tejero, protagonistes de l'exhumació de Franco

El procés d'exhumació de les restes de Francisco Franco començarà dijous a 2/4 d'11, durarà entre una i tres hores i, tret que les condicions meteorològiques ho impedeixin, es farà efectiu en helicòpter.

Hi seran presents 22 familiars de Francisco Franco (nets i besnets del dictador i cònjuges) que seran recollits prèviament en diversos punts de Madrid i conduïts al Valle per evitar problemes de seguretat.

També hi serà la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que acompanyarà tot el procés des del Valle de los Caídos fins al Pardo en qualitat de notària major del regne. També hi serà el secretari general de Presidència, Félix Bolaños, i un forense. Els familiars trauran el fèretre del Valle de los Caídos a les espatlles sense banderes ni honors, i acabarà al panteó de Mingorrubio, on les restes seran reinhumades després d'una cerimònia cooficiada –a petició de la família- pel fill del colpista Antonio Tejero, que és sacerdot.

La Moncloa ha ideat un dispositiu amb un altre helicòpter de reserva i amb la ministra de Justícia, Dolores Delgado, actuant durant tot el procés com a notària major. Les càmeres no tindran accés ni a l'interior de la basílica del Valle de los Caídos ni tampoc al Pardo, però hi haurà imatges de la sortida del fèretre i del trasllat en helicòpter.

L'exhumació es farà en la intimitat i sense càmeres, tal com consta als decrets que estableixen les condicions de dignitat. No es permetran imatges dins del Valle de los Caídos i tampoc al panteó de Mingorrubio, al Pardo.

Per evitar imatges també s'instal·larà una carpa a l'entorn de la tomba en el moment de l'exhumació. A dins només hi podran ser dos familiars del dictador, Delgado i els operaris que aixecaran la llosa.

L'executiu espanyol començarà avui a fer proves per a l'exhumació, i per a l'ocasió ha fet un dispositiu de coordinació entre Presidència, Vicepresidència, la delegació del Govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia. També Patrimoni de l'Estat, l'empresa funerària, la secretaria d'Estat de Comunicació i el grup 45 de l'exèrcit de l'aire.

El procés s'ha dissenyat en comunicació amb la família de l'exdirector. La Moncloa li va comunicar aquest dilluns la data elegida per fer l'exhumació. Ho van fer en el marc d'una comunicació amb els nets i amb els seus advocats que, segons l'executiu espa-nyol, ha estat constant en les últimes setmanes.

El primer acte de l'exhumació és l'aixecament de la llosa que cobreix el taüt del dictador. Aquesta llosa pesa 1.500 kg i per aixecar-la s'instal·larà un sistema de gats hidràulics. Caldrà fer forats als quatre costats de la llosa. Un cop aixecada, es posaran uns rodaments. El procés el duran a terme entre quatre i sis operaris.

Una de les incògnites de l'exhumació és l'estat de conservació de les restes del dictador. Segons l'executiu espanyol, pot estar embalsamat o només conservat a l'estructura interior de zinc de la tomba.