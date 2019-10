El Govern diu que els aldarulls no estan vinculats a l'independentisme

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha rebutjat aquest dimarts que es vinculi els joves amb la violència als carrers i ha lamentat les imatges d'aldarulls de les darreres nits, que "en cap cas representen el moviment independentista català". En aquesta línia, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu, Budó ha dit que "segur que hi ha hagut diferents factors que han propiciat els aldarulls de les nits", tot i que no ha concretat quins, i ha afirmat que no considera que estiguin "directament vinculats" al moviment independentista. La consellera creu que la resposta davant una sentència "injusta" ha estat "exemplar" i que s'ha dut a terme de manera "cívica".

Budó ha advertit que criminalitzar els joves seria un "despropòsit absolut" i que el que ha vist aquests dies ha estat milers de joves manifestant-se pacíficament i cívicament. "Ha estat exemplar", ha opinat la portaveu, que ha expressat que els joves que es manifestaven no eren tots els causants de la violència. "M'agradaria separar la resposta a la sentència i lamentar certes imatges i que en cap cas representen el moviment independentista", ha dit.

Preguntada per què diria als ciutadans que no van poder anar a la feina o al metge per les afectacions viàries per la resposta a la sentència, Budó ha admès que li sap greu però ha explicat que el Govern ha de poder garantir "els drets democràtics i civils de protesta".

Budó ha apel·lat a la responsabilitat del govern espanyol en funcions perquè "es deixi d'electoralisme" i s'obri a dialogar, després que el president, Quim Torra, l'hagi tornat a trucar i no se li hagi respost.