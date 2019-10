Una mare i el seu fill desapareguts i rieres desbordades, sobretot a Tarragona, per les tempestes

Una mare i el seu fill han desaparegut aquest dimarts a la nit a Vilaverd (Conca de Barberà) arrossegats pel Francolí, que s'ha endut un bungalow situat a prop de la llera del riu durant la llevantada que assola diversos indrets de Catalunya durant tot el dia. La pluja ha estat especialment intensa al Camp de Tarragona i al sud de Ponent. Segons ha explicat l'alcalde de Vilaverd, Antoni Anglès, al canal 3/24, el bungalow era una construcció prefabricada annexa a un mas del municipi, de 450 habitants. Anglès també ha explicat que sis dotacions dels Bombers i diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra busquen ara les dues persones desaparegudes, tot i que la tasca és complicada pel fet que és una zona d'accés difícil.

Altres afectacions importants han tingut lloc a municipis com l'Espluga de Francolí o Arbeca, on l'alcalde, Sergi Pelegrí, ha explicat també al 3/24 que l'aigua ha provocat nombrosos danys com ara inundacions de baixos i carrers o cotxes arrossegats.

A Cambrils la crescuda de la riera que travessa el municipi s'ha endut part d'una passera, i ha calgut evacuar un grup d'una cinquantena d'escolars que s'hostatjaven en una casa de colònies que s'inundava. Passaran la nit en un pavelló poliesportiu.

A l'Espluga de Francolí, la pluja s'ha endut dos ponts, i a l'Albi l'aigua també ha causat destrosses de consideració, segons ha explicat també al 3/24 Rosa Mata, cap de guàrdia de Protecció Civil. La mateixa Mata ha explicat que a Maçanet de la Selva hi ha hagut un incident a l'AP-7 amb diversos cotxes implicats. En aquest succés hi pot haver hagut una víctima mortal, segons ha indicat.

El barri de la Salut de Salou, inundat pel desbordament del barranc de Barenys



El barri de la Salut de Salou ha quedat completament inundat aquest dimarts al vespre després que el barranc de Barenys s'hagi desbordat a causa de la llevantada. El barranc s'ha desbordat a l'alçada del vial de Cavet, que és la carretera que uneix Salou amb Cambrils, que ha quedat tallada al trànsit. Al barri de la Salut, l'aigua acumulada al carrer ha arribat al mig metre d'alçada. L'aigua també ha inundat el passeig de la platja de Ponent i també ha arribat força aigua al passeig Jaume I. Alguns vehicles han quedat al mig del passeig i s'han hagut de retirar. La desembocadura del barranc s'ha endut el tram final de la platja i ha arrossegat fang i canyes.

Salou és un dels diversos municipis del Camp de Tarragona que han patit inundacions a causa de la llevantada. Hi ha hagut inundacions de baixos i crescudes de rius i rieres, rescats de persones atrapades als seus vehicles i talls de trens i de carreteres per culpa de les inundacions. A Cambrils, la riera d'Alforja ha baixat molt plena i s'ha endut part d'un pont.

Des de Protecció Civil es recomana als habitants dels municipis de les Garrigues, l'Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà i el Tarragonès propers a la zona del riu Francolí que es quedin a casa i evitin desplaçaments per la crescuda del riu i les rieres que hi desemboquen.