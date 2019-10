Una nova protesta deixa plena de pintura la façana d'Interior

Centenars de manifestants que van respondre a la crida del CDR per protestar contra la sentència de l'1-O ahir davant la Conselleria d'Interior, a Barcelona, mantenien la protesta pel centre de la ciutat un cop es va haver desconvocat l'acció. En el punt àlgid de la protesta hi va haver 2.700 persones davant d'una seu del departament blindada pels Mossos. Durant l'acció es van llançar globus plens de pintura que van impactar en les tanques de la conselleria i també en una furgona dels Mossos d'Esquadra.

Després de la concentració, uns centenars de persones van començar a caminar passeig de Sant Joan avall en direcció a la plaça de Tetuan i van tallar uns minuts el carrer d'Aragó i la Gran Via. Després, però, van seguir caminant i van fer un recorregut espontani pels carrers de Pau Claris, València i Roger de Llúria, on també van seure una estona, abans de seguir caminant. Tota la protesta va tenir, una nit més, un to pacífic, almenys fins a l'hora de tancar edició.

A la seguda a Roger de Llúria hi havia alguns manifestants amb la cara tapada, però la majoria anaven amb la cara descoberta. El gran gruix dels participants eren molt joves i cridaven consignes com «som gent de pau» amb les mans alçades i cantaven l'himne de Catalunya. Posteriorment, encara centenars de persones es van dirigir novament al carrer de València en direcció Besòs i van trencar pel carrer del Bruc cap a la Diagonal. Van passar per davant de la delegació del Govern espanyol però no s'hi van aturar, i van arribat fins al carrer de Provença i un altre cop fins a Roger de Llúria. Van voltar tota l'illa de la delegació i van acabar arribant a la Diagonal, on van enfilar cap al passeig de Gràcia i finalment fins a la plaça Cinc d'Oros, on es van aturar. Aquí, part de les persones que participaven en la caminada van anar marxant de manera esglaonada.

A Lleida, unes 400 persones van protestar anit contra un acte de precampanya de Vox que va tenir la presència d'un dels seus líders, Javier Ortega Smith, i el candidat per Lleida a les eleccions del 10-N, Miquel Bonastre. Un fort cordó policial dels Mossos d'Esquadra va impedir incidents.