El Suprem tomba un últim recurs dels Franco per evitar l'exhumació del dictador

El Tribunal Suprem ha tombat l'últim intent de la família de Francisco Franco per evitar l'exhumació del dictador del Valle de los Caídos, que tindrà lloc dijous a les 10.30 h. Els Franco van impugnar la providència de la secció quarta de la sala contenciosa-administrativa de l'alt tribunal que responia a l'Advocacia de l'Estat que la sentència que avala el trasllat al cementiri del Pardo és "títol suficient" per exhumar-lo. Els nets de Franco van al·legar que la decisió vulnerava la inviolabilitat de la basílica del Valle de los Caídos davant la negativa del prior a autoritzar l'entrada per dur a terme l'exhumació. A una interlocutòria feta pública aquest dimarts, el Suprem rebutja els arguments de la família i els remet al contingut de la sentència del 30 de setembre que dona llum verda a l'exhumació.

D'altra banda, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJC) ha rebutjat la petició d'un particular de suspendre cautelarment l'informe municipal que avala les obres a la basílica. Una causa sobre el mateix informe ja va ser arxivada i el Suprem havia determinat que no calia llicència d'obres per exhumar Franco.