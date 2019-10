Torra truca a Sánchez per quarta vegada i es torna a quedar sense resposta

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha urgit el president en funcions, Pedro Sánchez, a obrir un "diàleg sense condicions" per resoldre el conflicte català i ha acusat a Sánchez de no respondre a cap de les seves "quatre" trucades, una cosa que "internacionalment" no entén "ningú".

"He tornat a trucar a Sánchez i ha tornat a no contestar. Crec que després d'aquest quart dia la irresponsabilitat és creixent i internacionalment (...) ningú pot entendre que en aquests moments el president Sánchez no hagi contestat (...). Els problemes polítics es resolen amb democràcia i diàleg", ha apuntat en roda de premsa, després de la reunió del govern català.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dimarts que en la reunió del Govern ha demanat al conseller d'Interior, Miquel Buch, que iniciï immediatament "totes les investigacions que siguin necessàries" sobre l'actuació dels Mossos d'Esquadra de l'última setmana en les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem.

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha afirmat que la policia catalana ha d'analitzar "totes les actuacions que no s'hagin adequat als protocols" i obrir els expedients interns que siguin necessaris per depurar responsabilitats.

També ha reclamat als partits independentistes crear una comissió d'investigació al Parlament que estudiï "amb total transparència" tots els fets que s'han produït durant la setmana passada en la qual puguin participar el síndic de greuges i entitats de defensa dels drets humans.