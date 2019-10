Entitats de drets civils recullen 122 casos de «violència policial» en sis dies d'aldarulls

Diversos col·lectius de drets humans i civils han recollit de moment un total de 122 casos de "violència policial" durant els aldarulls de la darrera setmana per la sentència del Suprem. Per això, han demanat responsabilitat als cossos policials, revisió dels protocols, investigacions judicials i la prohibició tant de les pilotes de goma com els projectils de foam, així com la identificació clara i entenedora per davant i per darrere de tots els agents policials. El dispositiu SomDefensores està format pel centre de drets humans Irídia, la cooperativa d'advocats Iacta, l'Institut Internacional per l'Acció Noviolenta-Novact, Stop Bales de Goma i la Fede, que agrupa entitats de justícia global.

D'aquests casos, 21 ja han estat atesos amb psicòleg i advocat. La immensa majoria de casos són de la ciutat de Barcelona i l'aeroport del Prat i el 60% són per actuacions dels Mossos d'Esquadra. Dels 21 casos ja atesos directament, 15 són per cops de porra al cap: set de Mossos, quatre de Policia Nacional i quatre d'origen desconegut. També hi ha 20 casos de lesions per projectils de foam dels Mossos, dos d'ells al cap i un d'aquests amb ferides de consideració. També han atès vuit casos per impactes de boles de goma de la Policia Nacional, quatre dels quals han perdut un ull, i dos tenen importants lesions craniofacials. També han alertat de possibles maltractaments a la comissaria de la Verneda de la Policia Nacional.

Núria Monfort, de Iacta, ha explicat que durant aquests dies el dispositiu ha atès un centenar de trucades de persones afectades per retencions, identificacions, detencions o escorcolls. Així, cada dia de la setmana passada anava augmentant la pressió policial i creu que això va passar amb una "intencionalitat política". Finalment van arribar les primeres presons preventives, cosa que els va "sorprendre" molt perquè els atestats policials eren molt genèrics i es basaven més en el context social que en l'actuació individual dels empresonats. Monfort ha recordat que una mesura cautelar com la presó preventiva no pot tenir una finalitat de prevenció general negativa, sinó que això només ho pot fer la pena de presó definitiva.

També s'ha queixat que algunes interlocutòries judicials asseguraven que les manifestacions volien impedir el compliment de la sentència del Tribunal Suprem, cosa que no està passant perquè ningú ha alliberat els polítics presos. Igualment, algunes resolucions judicials criminalitzen, han dit els lletrats, els manifestants que porten la cara tapada o porten ulleres protectores, cosa que Monfort considera normal tenint en compte la retransmissió en directe de les manifestacions, les nombroses identificacions policials i el nombre de ferits per boles de goma.

Per tot això, considera que s'està "democratitzant la violència institucional", que fins ara, segons ella, només afectava col·lectius vulnerables com migrants o joves, però ara "s'amplia" a més gent. "Els estan jutjant per qui són, no pel que fan", ha assegurat.

Andrés García Berrio, d'Irídia, ha explicat que en diverses ocasions s'han vist cops de porra al cap, prohibits legalment, cops seguits a persones que són a terra o marxen caminant, "no per dispersar, sinó per castigar, humiliar i atemorir", trets de foam en zones tranquil·les, o càrregues massives com la de dimarts passat al carrer Mallorca amb Passeig de Gràcia amb milers de persones dispersades quan no estaven fent res.

Carles Guillot, de Stop Bales de Goma, i amb un ull perdut per un projectil d'aquest tipus, ha recordat que el foam també ha afectat els ulls d'alguns 'armilles grogues' a França. Sobre la possible responsabilitat de mossos, Guillot ha posat en dubte el conseller d'Interior, Miquel Buch, ja que, segons ell, mai hi ha hagut condemnes policials a agents per actuar de forma negligent. Hi ha una "total impunitat", ha dit, i per això creu que cal crear un organisme autònom que sí que depuri responsabilitats, fora del "corporativisme sindical". També ha demanat que els agents vagin clarament identificats per davant i per darrere, i amb números memoritzables.