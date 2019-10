El govern espanyol ha retirat el vídeo de dibuixos animats sobre la sentència de l'1-O, publicat per Espanya Global a Twitter, perquè "feria sensibilitats".



Des del Ministeri d'Exteriors admeten "l'error" i asseguren que no pretenien "ferir a ningú" amb la difusió d'aquest contingut a les xarxes socials.





La mierdavideo que España Global ha borrado, que rule pic.twitter.com/zZ4tfGssZI — MaryLong (@deprexlarep) October 23, 2019

El vídeo difós en anglès defensava que els líders independentistes han sigut condemnats pel Tribunal Suprem per "actuar al marge de la llei" i no "per les seves idees" i caracteritzava a Oriol Junqueras com un delinqüent vestit amb un pijama de ratlles i un antifaç."No preteníem ferir a ningú, ni tan sols a aquells que ens descriuen com a un estat feixista exercint el seu dret a la llibertat d'expressió", asseguren des del govern espanyol.