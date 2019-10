Un mort i sis ferits, dos d'ells menors, en un accident múltiple a l'AP-7

El conductor d'un vehicle va morir aquest dimarts a la nit en un accident múltiple a l'AP-7 a Maçanet de la Selva. Hi ha sis persones més ferides: una de menys gravetat i cinc de lleus, entre elles dos menors. En el sinistre hi va haver sis vehicles implicats: un camió, una furgoneta i quatre turismes. La persona morta és el conductor i únic ocupant d'un dels cotxes, P.T.M., de 21 anys i veí de Cassà de la Selva. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 22.45 hores.

L'accident va tenir lloc al quilòmetre 86, en sentit nord. Pel que fa als ferits, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) els va evacuar a l'Hospital de Santa Caterina. Amb aquesta ja són 149 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la carreteres interurbanes.

Arran de la incidència es van activar tres patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers, que van fer tasques d'excarceració, i quatre ambulàncies del SEM. L'autopista va estar totalment tallada en sentit nord durant una hora. Després es va obrir un carril. La circulació ha quedat totalment normalitzada cap a les 7 del matí.