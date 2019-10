El TS rebutja un altre intent dels Franco d'anul·lar l'entrada a la basílica

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem que ha avalat l'exhumació de les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos va rebutjar ahir un altre intent de la família del dictador d'anul·lar la providència per la qual aquest òrgan va facultar l'entrada del Govern central a la basílica per fer els treballs de retirada de les restes, van explicar a Europa Press fonts de l'alt tribunal.

Els familiars van presentar la impugnació perquè consideren que vulnera la inviolabilitat de la basílica davant la negativa del prior administrador a autoritzar-hi l'entrada per dur a terme a els acords del Consell de Ministres recorreguts en el seu moment.

En un escrit, l'alt tribunal respon que «la resolució ara qüestionada no infringeix la inviolabilitat de la basílica i la negativa del prior administrador no introdueix cap element nou després que s'hagi afirmat el fet que l'exhumació no és contrària a l'article 1.5 de l'Acord de la Santa Seu sobre Assumptes Jurídics, que garanteix la inviolabilitat dels llocs de culte d'acord amb els lleis».

«Precisament són conformes a les lleis i no causen cap lesió als drets fonamentals invocats pels acords del Consell de Ministres, segons s'ha explicat. Per aquest motiu, vam tenir per defecte la inicial negativa del prior administrador i, per aquesta mateixa raó, la nova manca de fonament i no pot ser obstacle ja a l'execució en virtut d'una sentència ferma», afegeixen els magistrats del TS. «En fi», conclou l'escrit de la sala del Tribunal Suprem, «res del que acabem de dir és desconegut per als recurrents perquè està explicat a la sentència».