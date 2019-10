La Universitat de Barcelona suspèn les classes a la Facultat de Dret per uns incidents aquest dimecres a la matinada

El Deganat de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB) ha suspès les classes aquest dimecres després dels incidents que han tingut lloc a la matinada i a primera hora. Els estudiants han comunicat, mitjançant les xarxes socials que els Mossos d'Esquadra identificaven els joves que s'havien quedat a dormir al centre però en un comunicat, la policia desmenteix aquest dispositiu i assegura que s'ha desplaçat fins a la facultat després de rebre un requeriment per possibles danys en un bar de l'edifici. L'assemblea de Dret i Polítiques ha publicat també un comunicat per reclamar la suspensió de les classes fins que s'acabin les mobilitzacions contra la sentència de l'1-O i insta la UB a suspendre també les activitats avaluables.

L'assemblea vol que la universitat afavoreixi la mobilització ''constant'' i considera que no es pot reprendre l'activitat habitual als campus mentre tenen companys que ''han perdut un ull, són vexats i agredits brutalment, o detinguts''.

Després de l'anunci de la suspensió de les classes, un grup d'estudiants de la UB s'han concentrat a les portes amb crits de ''les aules són de tots''. Fernando Villalba, de l'associació S'ha acabat, ha explicat que s'hi ha arribat a aplicar més de cent joves que consideren que ''és una vergonya'' i una ''vulneració'' de drets dels estudiants i de la llibertat de càtedra, i lamenten que la universitat ''legitimi'' i ''faci efectiva'' aquesta ''coartació'' de drets.

La Facultat de Dret no és l'únic centre de la UB que no està fent classes aquest dimecres. Al Campus de Raval, a la facultat de Geografia i Història i de Filosofia, des d'aquest dimarts que no s'estan fent classes perquè un grup de piquets han bloquejat les portes de l'edifici. Fonts de la Universitat també han explicat que no s'estan fent classes a Biologia, ni a Belles Arts (amb l'excepció de l'edifici Adolf Florensa) ni tampoc a Mundet, a la facultat de Ciències de l'Educació. A Psicologia, en canvi, hi ha activitat parcial.

A banda, un grup d'estudiants ha entrat al vicerectorat aquest dimecres al migdia per exigir que es garanteixi ''el dret a manifestar-se''.

Normalitat a la UPF i UPC



A primera hora del matí, al Campus de Mar de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) s'havia format una barricada per evitar l'accés d'estudiants i professorats. Sense requerir la intervenció dels Mossos d'Esquadra, que només han passat per davant, la barricada s'ha desmuntat i estudiants i professors han pogut continuar amb l'activitat habitual en aquest Campus i també en la resta.

A la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) també s'estan fent classes amb normalitat a totes les escoles malgrat que hi hagi assemblees i actes de protesta convocats. Aquest dimecres al migdia se celebrarà un claustre extraordinari per aprovar la declaració a favor d ela llibertat dels presos i rebutjar la sentència del Tribunal Suprem.