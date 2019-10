Centenars de persones marxen pel centre de Barcelona contra la "repressió" als joves: "Si toqueu els fills, trobareu les mares"

Centenars de persones s'han concentrat a la plaça Universitat en una manifestació sota el lema "No toqueu el nostre jovent" convocada per entitats i sindicats de la comunitat educativa com la Intersindical-CSC, la Ustec, la CGT, el CAU-IAC, el Sindicat d'Estudiants, el Sepc, Docents per la República, Col·lectiu de Mares i Àvies per la República Catalana, Universitats pels Drets Civils, l'ANC i la FaPaC. Crits com 'Si toqueu els fills, trobareu les mares' o 'Fora les forces d'ocupació' s'han sentit en una marxa que acabarà a plaça Sant Jaume després de recórrer el carrer Pelai, Fontanella i la Via Laietana. Els organitzadors han assegurat que la mobilització demostra unitat d'acció de la comunitat educativa per respondre a les actuacions policials de l'última setmana, una situació que per Koki Gassiot, membre del personal d'administració i serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es pot qualificar "terrorisme d'Estat" contra la ciutadania catalana.