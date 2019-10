Foment i Pimec demanen «diàleg» i «respecte mutu» a Sánchez i Torra

Les patronals Foment i Pimec van reclamar ahir en un acte unitari un lideratge «sense excuses» als presidents de la Generalitat, Quim Torra, i del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, i a administracions públiques com l'Ajuntament de Barcelona per sortir del conflicte polític actual.

El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, va assegurar que trobarien la «complicitat» de Foment i de Pimec per aconseguir la «recuperació de la reputació» de Barcelona i Catalunya després dels aldarulls i episodis «violents» al carrer de la setmana passada, la imatge internacional i la mobilitat, com un pilar bàsic per al desenvolupament de l'activitat econòmica.

D'altra banda, el president de Pimec, Josep González, va lamentar que als polítics «els ha faltat diàleg i valentia», i va apel·lar al «respecte mutu» per començar les converses. «Si no hi ha respecte mutu, no aconseguirem diàleg i acords», va advertir.

Les patronals i les entitats assistents a l'acte unitari van aprovar el manifest «A favor del progrés de Catalunya», en què assenyalen que la sortida a l'actual conflicte polític passa «per la negociació, la transacció i l'acord», ja que és, afegeixen «l'única via en democràcia per resoldre els conflictes». «Cor-respon a la classe política, i no a la Justícia, liderar un cop més, de forma efectiva i resolutiva, la canalització i conducció d'aquest conflicte a l'escenari del pacte», afirmen.

Amb tot, van reclamar que es deixin de banda els «discursos buits i banals que no aporten solucions ni vies per propiciar-les», i que «la classe política passi a l'acció, arribi a acords i prengui decisions per evitar traslladar a la societat la sensació de desgovern».

Per la seva banda, el president de la Cambra, Joan Canadell, va voler recordar durant el seu discurs en un acte de la Cambra de Comerç de Barcelona a la Casa de la Llotja, on es va celebrar el Dia de la Cambra, Jordi Cuixart, condemnat a 9 anys de presó, afirmant que «és un empresari que ara no es pot fer càrrec de la seva empresa», i també va demanar la llibertat de tots els presos i exiliats. «Us volem a casa!», va exigir, en una reminiscència del que ja va fer ahir el president de Cecot, Antoni Abad. Gairebé la totalitat de l'empresariat present a la sala, unes dues-centes persones, van aixecar-se amb ovacions, aplaudiments i cridant «Llibertat!».