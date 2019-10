Sis persones continuen hospitalitzades per lesions sofertes durant els aldarulls de la setmana passada

El Departament de Salut ha informat que sis persones continuen hospitalitzades aquest dijous a tres centres hospitalaris catalans per lesions sofertes durant els aldarulls de la setmana passada en el marc de les protestes per la sentència del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. En concret, a l'Hospital Sant Pau de Barcelona hi ha quatre ingressats, un agent de la Policia Nacional, que continua amb pronòstic molt greu, i tres persones per lesions oculars en estat menys greu. A banda, a l'hospital Vall d'Hebron, també a Barcelona, hi ha una persona ferida amb caràcter greu. I finalment, a l'Hospital Trueta de Girona hi ha ingressada una persona amb lesions de caràcter menys greu.