Torra insta els comuns a sumar-se a la proposta de resolució de JxCat, ERC i la CUP

El president de la Generalitat, Quim Torra, va instar ahir els comuns a posar fi a l'equidistància i sumar-se a la proposta de resolució de JxCat, ERC i la CUP. «Estem amb els represaliats o amb els repressors», va alertar Torra en el marc de la sessió de control al Parlament.

De fet, el president català va presentar la proposta de resolució com un «primer pas» del gran consens després de la sentència del procés, i va insistir que la seva «aposta personal» és tornar a votar la independència de Catalu-nya.

Per la seva banda, la presidenta de CatECP, Jéssica Albiach, va dir que Torra no és un interlocutor vàlid «ni dins ni fora de Catalu-nya» i va instar-lo a plegar o a sotmetre's a una qüestió de confiança el primer ple després del 10-N.

En la seva primera intervenció, Albiach va preguntar a Torra si manté la seva proposta d'insistir en la via unilateral i el president català va reivindicar que, com a president de la Generalitat, ha de fer una proposta en el marc del que ha de ser un «acord nacional» basat en l'exercici del dret a l'autodeterminació, la defensa dels drets i l'amnistia. Es tracta, segons Torra, que tant els comuns com ERC i JxCat hi facin les seves aportacions.

Albiach va demanar a Torra que faci un «pas al costat» i li va retreure que pensi en «una part cada vegada més petita de la societat». «Parla de convocar l'assemblea de càrrecs electes. Ha de convocar el Parlament per dir que plega o per sotmetre's a una qüestió de confiança en el primer ple després de les eleccions», li va reclamar.

D'altra banda, el president va retreure a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que no participés dissabte en la declaració del Palau de la Generalitat juntament amb els alcaldes de Tarragona, Lleida i Girona, i va manifestar que ha trobat a faltar «empatia» per part dels comuns tenint en compte el «menyspreu constant» que va exercir el líder del PSOE, Pedro Sánchez, cap al secretari general d'Unides Podem, Pablo Iglesias.

I, en aquest context, Torra va instar els comuns a mullar-se. «Ja tenim unes sentències. S'ha acabar el temps de l'equidistància. O estem amb els represaliats o amb els repressors. Ara tenen una oportunitat sensacional, tenen una proposta de resolució que s'ha consensuat. Estan a favor que es pugui parlar de tot? Estan a favor del dret a l'autodeterminació de Catalunya?», va preguntar als diputats dels comuns.

D'altra banda, Torra va explicar que ha sumat una trucada més al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, i ja són cinc les que ha fet sense aconseguir parlar amb el líder socialista. Durant la sessió de control al ple del Parlament, Torra va adreçar-se al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, per demanar-li que «faci un servei important al país» i faciliti que els dos presidents dialoguin. «Vostè, que segur que li agafa la trucada, un cop tingui Sánchez al telèfon passi-me'l, i així podré parlar amb ell», va etzibar Torra al líder del PSC. I és que el president va aprofitar per seguir reclamant «diàleg» amb el cap de l'executiu de l'Estat: « Seat and talk, please», li va dir en anglès.

Quim Torra va lamentar que a hores d'ara encara no ha pogut mantenir una conversa amb Pedro Sánchez per més que ho ha intentat. «El que cal ara és que el president de Catalunya parli amb el president d'Espanya, de tu a tu, de president a president», va dir, tot reclamant al cap de l'executiu estatal en funcions que «pensi en les pròximes generacions i no en les pròximes eleccions».

«Necessitem visió d'Estat. He fet cinc trucades i no n'he tingut cap resposta. La comunitat internacional no entén com pot ser que passi això, que en un moment de gravetat com aquest, faci aquesta deixadesa de funcions i no atengui el que passa al país», va denunciar Torra en la rèplica a Iceta durant la sessió de control.

I és que el socialista havia insistit al president que convoqui la taula de diàleg de partits catalans que temps enrere havia celebrat. «No busqui excuses lluny d'aquí. No ha parlat amb Sánchez perquè no ha fet el que havia de fer», li va dir Iceta a Torra.