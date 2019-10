Atesos per hipotèrmia dos ultres que van pujar a un cingle del Valle amb banderes franquistes i bengales

La Guàrdia Civil va identificar aquest dijous al matí dos individus per pujar a un cingle del Valle de los Caídos amb banderes franquistes i bengales, des d'on volien protestar per l'exhumació del dictador Francisco Franco. Després de la intervenció policial, van ser atesos en presentar símptomes d'hipotèrmia. La identificació va ser avançada per eldiario.es i confirmada per Europa Press.

Els dos individus es trobaven en un cingle proper a la part superior de la basílica del Valle amb vestimenta militar i portant bengales, pots de fum i banderes preconstitucionals.

Després de comprovar que no eren militars i realitzar la corresponent denúncia, els agents els van traslladar a un centre mèdic en presentar signes d'hipotèrmia. Els fets van tenir lloc al voltant de les onze del matí, aproximadament mitja hora després que arribessin al Valle els familiars de Franco i les autoritats per a procedir a l'exhumació de Franco.