Investiguen un xat de la Policia Local de Mataró per amenaçar independentistes: «Dona'm una metralleta i acabava amb el problema»

L'Ajuntament de Mataró ha obert un expedient per recollir informació després de les filtracions d'unes converses de Whatsapp del cos de la Policia Local en què s'amenaçava i s'insultava els independentistes.

L'alcalde, David Bote, assegura en un comunicat que "si s'escau es prendran les actuacions que s'estimin oportunes". El comunicat apunta que els missatges, que ha publicat 'La Vanguardia', són extractes reenviats de manera fragmentada i que, "de la seva visualització no es pot desprendre ni la veracitat ni l'autoria del contingut". A més, el consistori remarca que els agents no disposen de mòbils corporatius.

En les converses de Whatsapp publicades pel rotatiu es pot llegir com diferents agents del cos de la Policia Local amenacen els independentistes amb frases com "dóna'm una metralleta i acabava amb el problema". En les captures de pantalla que han transcendit es fa una al·lusió constant a l'ús d'armes de foc, com ara "una ràfega i correran com conills".

També es parla de netejar l'independentisme i un dels agents es queixa que se'l titlli de feixista. "A la merda els independentistes, et titllen de feixista quan son ells els feixistes", apunta. També hi ha companys que demanen que l'exèrcit surti al carrer i s'apliqui el 155 a Catalunya.

L'Ajuntament de Mataró fa una defensa del seu cos i recalca que els membres de la Policia Local duen a terme les seves actuacions policials "amb objectivitat i neutralitat".