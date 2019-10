Els joves abandonen la protesta després de sentir-se «menystinguts» per l'Ajuntament

La trentena de joves que han entrat a l'Ajuntament de Girona aquest migdia han abandonat la protesta poc abans de les set de la tarda en sentir-se "menystinguts". A la sortida, han explicat que han parlat amb l'alcaldessa, Marta Madrenas, i que l'únic punt de consens ha estat entendre que la decisió d'anul·lar els concerts i les barraques no s'ha pres per ·"criminalitzar" el col·lectiu. La portaveu del joves, Carla Costa, ha assegurat que com que no s'han sentit tractats "d'igual a igual" , que no se'ls prenia seriosament per la seva edat han decidit marxar i trencar la taula de negociació. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha volgut deixar clar que no ha estat una "ocupació" sinó una "negociació" i que ha escoltat les seves reivindicacions.

La protesta, que inicialment s'ha difós per xarxes com una ocupació, ha començat a quarts de tres de la tarda. Els joves, cap a una trentena, han entrat a l'Ajuntament i s'han instal·lat a la sala de junta de govern local. El seu objectiu, com han subratllat al manifest que han llegit des del balcó, era protestar per la suspensió de les barraques i reclamar la lluita popular com l'única via per aconseguir la república.

La reivindicació ha durat cap a quatre hores i, poc abans de les set de la tarda, el col·lectiu ha sortit per la porta principal de l'Ajuntament. La seva portaveu, Carla Costa, ha explicat que han aconseguit asseure's en una taula de negociació amb l'alcaldessa, Marta Madrenas,. Durant la conversa, li han demanat poder fer un pregó de Fires alternatiu –cosa a la qual Madrenas s'ha negat- i han criticat la decisió de suspendre barraques.

D'aquesta taula n'ha sortit un únic punt d'entesa: el d'entendre que l'anul·lació dels concerts a La Copa no s'ha pres per criminalitzar-los. Més enllà d'això, però, no hi ha hagut cap altre avenç. Carla Costa ha criticat, a més, que s'han sentit "infantilitzats" i que la negociació no era "d'igual a igual". A més, ha dit que no se'ls deixava anar al lavabo, que si sortien de la sala haurien de marxar del consistori i que, mentre estaven fent una assemblea, sentien riures darrere la porta.

"Tot això ens ha fet sentir molt incòmodes i hem notat que se'ns tractava diferent pel fet de ser joves", ha afirmat. "Per aquest motiu, hem decidit marxar perquè ja hem aconseguit el nostre objectiu, que per una banda era visualitzar el descontent amb les decisions preses i, per l'altra, poder-nos reunir i debatre amb l'alcaldessa", ha afegit Costa.

Durant la reivindicació, la portaveu també ha explicat que se'ls ha alertat de les conseqüències que podria tenir que els fets arribessin a oïdes de la fiscalia. I que si es considerava una ocupació, això podria comportar penes de fins a un 1 any de presó. "Se'ns ha dit que havíem de vigilar per si se'ns denunciava", ha explicat Costa, subratllant que la seva ha estat una protesta.



De manera "cívica i pacífica"

L'alcaldessa, Marta Madrenas, per la seva banda, ha insistit que no ha estat una "ocupació" sinó una "negociació" i que ha escoltat les demandes dels joves en tot moment. "Han vingut perquè volien parlar amb mi de la seva lícita reivindicació per la supressió dels concerts i de les barraques i hem estat debatent molt", ha dit.

Madrenas també ha remarcat que els joves "no són CDR", que "en cap moment" els ha demanat que abandonessin l'Ajuntament i que tot plegat s'ha fet d'una manera "cívica i pacífica". "Quan hi ha reivindicacions és bo asseure's i parlar", ha afegit.

L'alcaldessa també ha explicat que els ha deixat espais perquè "debatessin seguint els seus mecanismes" però que, finalment, han decidit que "abandonaven la negociació" i han marxat "tranquil·lament sense més incidents". "A l'Ajuntament ens reunim i ho fem amb moltes persones", ha afegit.