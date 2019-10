El Parlament aprova una moció de rebuig a la sentència del Suprem

El Parlament va declarar ahir el seu «rebuig» a la sentència del Tribunal Suprem per «injusta» amb els vots de JxCat, ERC, CatECP i la CUP. Una moció presentada pels republicans considera que el veredicte és resultat d'un judici «polític» i d'una «causa general contra l'independentisme».

D'altra banda, la cambra catalana també va exigir al Govern espanyol que expliciti que la solució al conflicte ha de passar pel diàleg i que l'estratègia de «coacció institucional» contra el Govern i el mateix Parlament, a més de l'independentisme, «només contribueix a fer crònic el conflicte i degradar la democràcia».

En aquest sentit, demana que es reprengui el diàleg entre la Generalitat i el Govern espanyol per trobar-hi una solució política. Els anticapitalistes, que exigeixen «confrontació», van abstenir-se en aquests punts, però va prosperar perquè els comuns van donar-hi llum verd.

El text aprovat considera que el procés judicial ha estat «arbitrari i esbiaixat» i ha estat més propi «d'un sistema judicial autoritari que té com a principal missió garantir els interessos d'una determinada ideologia que no d'un sistema judicial d'una democràcia avançada». En aquests termes, CatECP s'hi va abstenir.

Finalment, la moció també demana que s'aturi el trasllat d'agents dels cossos policials de l'Estat espanyol, que consideren que només vol «crear un clima d'excepció» per «limitar els drets fonamentals de manifestació i de protesta». De nou, va tenir el suport de JxCat, ERC i la CUP, però no el dels comuns, que van abstenir-se.

D'altra banda, unes 4.000 persones van concentrar-se ahir a la plaça de la Universitat en una manifestació sota el lema «No toqueu el nostre jovent» convocada per un ampli ventall d'entitats i sindicats de la comunitat educativa com la Intersindical-CSC, la Ustec, la CGT, el CAU-IAC, el Sindicat d'Estudiants, el Sepc, Docents per la República, Col·lectiu de Mares i Àvies per la República Catalana, Universitats pels Drets Civils, l'ANC i la FaPaC.

Crits com «Si toqueu els fills, trobareu les mares» o «No són violents, són valents» van sentir-se en una marxa que va acabar a la plaça de Sant Jaume després de re-córrer el carrer Pelai, Fontanella i la Via Laietana sense incidents.

Els organitzadors van assegurar que la mobilització demostra unitat d'acció del sector de l'ensenyament per respondre a la «repressió policial brutal» de les manifestacions contra la sentència del procés, una situació que per a Koki Gassiot, membre del personal d'administració i serveis de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), es pot qualificar de «terrorisme d'Estat» contra la ciutadania catalana.

Finalment, uns pocs centenars de persones van concentrar-se ahir al migdia davant del Consolat de la Xina a Barcelona per solidaritzar-se amb la revolta prodemocràtica de Hong Kong. Convocats per l'ANC i Pícnic per la República, els concentrats van cantar un dels himnes dels manifestants de la ciutat asiàtica.