Els Mossos carreguen contra manifestants concentrats a Via Laietana

Els Mossos d'Esquadra han carregat contra els manifestants concentrats a la Via Laietana que ha llençat ampolles de vidre, bengales, pots de fum i altres objectes contundents contra la línia policial. El cos català ha fet diversos avisos per megafonia demanant als concentrats que aturessin els incidents violents. Quatre furgonetes dels Mossos han sortit des del carrer Comtal cap a la Via Laietana i agents antiavalots han sortit ràpidament per carregar contra els manifestants. S'han vist escenes de caos al carrer, amb manifestants, policies i furgonetes barrejats sense cap cordó policial definit. Hi ha hagut enfrontaments directes entre agents i encaputxats. Finalment, els Mossos han pogut ordenar la situació i han començat a avançar Via Laietana amunt.







Càrregues dures de mossos a Via Laietana contra els manifestants:pic.twitter.com/ZRhLfls8bm — Joan Mangues (@jmangues) October 26, 2019

Tornen els incidents violents i les càrregues

Els antiavalots disparen foam en direcció a un grup de concentrats que s'ha assegut a terra

La protesta ha omplert la Via Laietana davant de la prefectura de la Policia Nacional, amb 2.000 persones segons la Guàrdia Urbana. Cinc furgonetes han volgut avançat entre els manifestants i alguns antidisturbis dels Mossos d'Esquadra han hagut d'ajudar dues d'elles perquè havien quedat atrapades. En aquest moment s'han produït els primers moments de tensió, amb llançament de pilotes i pintura contra els vehicles i contra els agents.Al carrer de les Magdalenes n'ha quedat una pràcticament sense cap protecció i un manifestant ha intentat obrir-la, però finalment ho ha deixat estar. El llançament d'objectes cada cop anava a més, amb ampolles de vidres i altre material contundent. Després d'advertir per megafonia, quatre furgonetes dels Mossos d'Esquadra han avançat des del carrer Comtal i antidisturbis s'han desplegat per carregar contra els manifestants. S'han vist escenes de batalla campal, amb llançament d'objectes massius i enfrontaments gairebé cos a cos entre encaputxats i policies. Alguns agents han hagut de retrocedir davant de l'atac dels manifestants.Els Mossos d'Esquadra han disparat projectils de foam per dispersar els manifestants i han avançat amb les furgonetes per la Via Laietana. Els reforços han arribat i finalment han ordenat la situació. La Policia Nacional també ha ajudat a contenir els manifestants, que han acabat a la part alta del carrer, amb un grup d'antiavalots al davant i una dotzena de furgonetes per darrere seu.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès les primeres persones. També els Sanitaris per la República. Almenys una persona ha estat detinguda. Irídia denuncia que almenys un periodista ha rebut l'impacte d'una bala de foam.Els incidents violents han tornat a Barcelona després de sis nits de protestes pacífiques i amb escassa presència policial. Des de la nit de la vaga general de divendres, amb importants aldarulls i una batalla campal a la plaça Urquinaona i altres punts del centre de la ciutat, les mobilitzacions s'havien desenvolupat sense incidents.Dissabte es va formar un cordó de seguretat amb voluntaris del col·lectiu En Peu de Pau, que va contribuir a destensionar l'ambient i la nit es va desenvolupar sense intervenció dels cossos policials.Els Mossos d'Esquadra han fet una nova càrrega per dispersar els manifestants i avançar cap a plaça Urquinaona. La policia ha actuat perquè el llançament d'objectes contundents continuava, especialment al carrer Jonqueres. Després d'avisar, els antidisturbis desplegats han començat a avançar a cops de porra, seguits per les furgonetes. Un grup d'antiavalots ha disparat projectils de foam en direcció a un grup de concentrats que s'ha assegut a terra a la plaça Urquinaona amb les mans enlaire. Després de tornar a avisar, han seguit avançant i les persones assegudes s'han aixecat i han retrocedit.