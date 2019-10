Torra, als alcaldes: «L'exercici del dret a l'autodeterminació no té camí de retorn»

El president del Govern, Quim Torra, s'ha dirigit als més de 700 alcaldes que aquest dissabte li han traslladat la moció de rebuig a la sentència aprovada als seus consistoris i els ha reclamat que no defalleixin. "L'exercici del dret a l'autodeterminació no té camí de retorn. No podem defallir", els ha encoratjat, en un acte a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, en què els batlles han lluït les vares i han fet sentir els crits de "llibertat" i "independència". Per la seva banda, el vicepresident, Pere Aragonès, ha expressat que la presència de més de 700 ajuntaments constata el desconeixement de qui pensa que aquest és un conflicte entre catalans.

Torra ha convidat els alcaldes dels ajuntaments catalans que han aprovat la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem que rebutja la condemna, demana l'amnistia per als presos i defensa el dret a l'autodeterminació. En total, 814 consistoris dels 947 que hi ha van donar llum verda a la moció. El text va ser promogut per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM), que van cridar a participar en aquesta trobada per als batlles per a lliurar al president les mocions aprovades i signades.

A l'acte hi ha assistit diversos consellers, a més de president de Parlament Roger Torrent, i representants del món local, com el president de l'ACM, Lluís Soler, o el president de l'AMI, Josep Maria Cervera.