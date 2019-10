Els ajuntaments treuen múscul per rebutjar la sentència als polítics independentistes

Dirigents d'ajuntaments de totes les demarcacions es van expressar en el torn d'intervencions per criticar la resolució judicial i la pugna de les institucions de l'Estat espanyol contra l'independentisme. De la Catalunya Central, només va intervenir, amb un to crític, l'alcalde de Monistrol de Calders, Ramon Vancells. La resposta policial és una de les esquerdes del bloc independentista i segurament per aquest motiu el conseller de l'Interior, Miquel Buch, no era present en l'acte.

Els alcaldes, després d'alçar la vara al crit de «llibertat presos polítics», van tenir ocasió de traslladar-se al Pati dels Tarongers, al mateix palau, per saludar els representants de municipis propers i analitzar la situació política. El de Manresa, Valentí Junyent, va explicar a aquest diari que, tot i que l'acte va ser semblant al de fa dos anys i el del 2014, quan els alcaldes també hi van anar per donar suport al Govern entorn del referèndum i la consulta popular, «aquest cop hi havia un sentiment especial perquè hi ha persones a la presó» i assegurava que havia percebut que «tothom està expectant».

Els alcaldes no només anaven amb la vara, reservada per als actes més solemnes, sinó que molts lluïen el pin amb l'escut del seu municipi. Elements que servien per destacar la importància de l'esdeveniment i donar-li una forta càrrega política. Entre els alcaldes de la Catalunya Central, també hi havia el d'Igualada, Marc Castells, que assegurava que s'hi respirava una «forta càrrega emocional» perquè, a diferència de les anteriors vegades, «aquest cop hi ha una sentència que condemna a molts anys de presó els representants independentistes i hi ha polítics a la presó».

Per la seva banda, l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, explicava que «a diferència de les anteriors trobades, aquesta ha estat trista perquè es tracta de donar suport als companys presos i exiliats». En la mateixa línia es va expressar Albert Piñeira, alcalde de Puigcerdà, que afegia que «hem vingut per refermar el nostre compromís davant aquest sentiment de tristesa i indignació». L'alcalde de Calaf, Jordi Badia, explicava que «en l'acte també hi havia ràbia per la sentència».