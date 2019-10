Milers de persones es manifesten a Barcelona per la unitat d'Espanya

La manifestació de Societat Civil Catalana ha congregat milers de persones aquest diumenge a passeig de Gràcia sota el lema 'Per la concòrdia, per Catalunya: Prou!'. La marxa s'ha desenvolupant enmig d'un ambient festiu i familiar amb centenars de banderes espanyoles i, en menor mesura, europees i catalanes, amb proclames com 'Visca Espanya, visca Catalunya', 'Junts som imparables', 'Puigdemont a presó', 'Nosaltres també som poble català', 'TV3, manipuladora' o 'Feliços i orgullosos de ser espanyols i, a la vegada, catalans'. La cita ha congregat 80.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 400.000 segons els organitzadors. A la capçalera, Societat Civil Catalana volia evitar la imatge política però PP i Cs s'han situat a les primeres files. Per contra, els representants del PSOE i PSC estaven al final de tot, lluny del focus mediàtic.

Entre els assistents, destaca el líder del PP, Pablo Casado, la candidata per Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo, i el president del PPC, Alejandro Fernández. El líder del partit taronja, Albert Rivera, hi ha assistit acompanyat d'Inés Arrimadas i Lorena Roldán, tots tres vestits amb samarretes blanques amb el logo del cor de Ciutadans, malgrat la crida de l'organització a evitar signes partidistes. Rivera ha justificat la decisió assegurant que la senyera, la bandera espanyola i l'europea de Cs són de tots.

Els socialistes han volgut respondre a la crida de l'entitat constitucionalista, que volia que la societat tingués el protagonisme, i no s'han situat a la capçalera. De fet, han estat cap al darrere de la manifestació, amb altres representants del PSC.

Els ministres Ábalos i Borrell han participat a la marxa acompanyats del líder del PSC, Miquel Iceta, i altres membres del PSC, com el secretari d'Organització, Salvador Illa, o la portaveu al Parlament, Eva Granados. També hi ha assistit el president del Senat, Manuel Cruz. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que havia deixat oberta la seva presència, finalment no hi ha assistit.

Malgrat que no hi estava convidat, VOX va confirmar aquest dissabte la seva assistència a la manifestació esgrimint que Societat Civil no els podia vetar. Amb tot, no hi han assistit els líders espanyols, Santiago Abascal ni Javier Ortega Smith, però sí que ho ha fet el cap de llista de Vox a Barcelona, Ignacio Garriga, que ha precisat que s'havia desplaçat fins a Passeig de Gràcia juntament amb els ultres de plaça d'Artós.

Manuel Valls, de Barcelona pel canvi, i Mayte Pagazaurtundua d'UPYD també han secundat la protesta.

L'endemà de la manifestació per la llibertat dels presos

A la marxa, que se celebra l'endemà de la manifestació convocada per Òmnium i ANC, amb el suport de mig miler d'entitats, i que va reunir a l'entorn de 350.000 persones, segons la Guàrdia Urbana.

Les xifres de la Guàrdia Urbana estan lluny de les de la manifestació convocada fa just dos anys per la mateixa entitat sota el lema 'Tots som Catalunya, que es va quantificar amb 300.000 persones. La del 8 d'octubre hi van assistir, segons la policia barcelonina, 350.000 persones.