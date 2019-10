Ampli dispositiu policial per evitar un nou tall a la Jonquera

Disset furgonetes de la Brigada Mòbil (BRIMO) dels Mossos d'Esquadra, diversos efectius de la Guàrdia Civil i un helicòpter s'han desplegat aquest dilluns a primera hora a l'AP-7 a la Jonquera per evitar el tall de trànsit convocat pels CDR en aquest punt del país. La policia s'ha desplegat en un aparcament proper al peatge nord. La concentració però, ha aplegat un grup reduït i força dispers de manifestants que en alguns casos, han estat identificats pels Mossos d'Esquadra. La policia també ha registrat alguns vehicles.

Els CDR havien convocat un tall, anunciat feia dies, a les set del matí al peatge nord de la Jonquera però no s'ha acabat materialitzant per falta de participació. Fins a disset furgonetes de la BRIMO dels Mossos han arribat poc després de l'hora prevista acompanyats de diversos efectius de la Guàrdia Civil i han estacionat els vehicles en un aparcament proper a l'entrada de l'autopista. Fins a la zona, també s'hi ha desplaçat un helicòpter de la Guàrdia Civil, que ha inspeccionat la via des de l'aire.

Un cop aquí, agents dels Mossos han identificat algunes persones que sospitaven que pretenien participar a la mobilització. Entre elles, dos joves que han vingut des de Perpinyà, a la Catalunya del Nord. En el seu cas, els han registrat el cotxe i s'han endut alguns dels objectes que hi tenien com pintura i unes ulleres. "Ens han dit que era perquè anàvem a una concentració il·legal i que els podríem recollir demà", explica un dels nois.

"També ens han identificat i ens han dit que si tallem hi haurà multa. Al meu company li han recordat que té un fill i que pot tenir multes molt elevades", assegura, tot afegint que no entenen perquè se'ls ha aturat ni confiscat objectes. "No hem fet res", insisteix.

El mateix jove, que ha preferit no donar el seu nom davant de les càmeres, ha reconegut que és un dels anomenats 'Armilles grogues' i que ha acudit a la convocatòria perquè "Perpinyà és Catalunya del Nord i Catalunya Nord és Catalunya i per això som solidaris", afirma.