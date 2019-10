Centenars de persones es concentren als accessos de l'estació de Sants contra la sentència

Centenars de persones es concentren des de les set de la tarda d'aquest dilluns davant dels accessos de l'estació de Sants, a Barcelona, en resposta a una nova convocatòria dels CDR per mostrar el rebuig a la sentència de l'1-O que cridava a encerclar el complex.

Un dispositiu policial format per Mossos d'Esquadra evita que els manifestants accedeixin a l'interior del recinte, i s'han tancat de manera preventiva alguns dels passos, fet que dificulta el servei. Els viatgers que arriben en tren a l'estació surten del recinte de manera restringida, segons ha informat Renfe. Els concentrats criden consignes com 'Llibertats presos polítics', 'No tinc por', 'Ni un pas enrere', 'Mossos mercenaris' o 'No us mereixeu la senyera que porteu'.