Emergències troba un cos que podria ser d'un dels desapareguts al Francolí

Els equips de rescat dels quatre desapareguts en les riuades d'aquesta setmana a les comarques de Tarragona van localitzar ahir a la tarda el cos d'un home al marge dret del riu Francolí, al seu pas per la Pobla de Mafumet. En el dispositiu, comandat pels Bombers de la Generalitat des del lloc de Montblanc, hi participaven un centenar de bombers amb 33 vehicles terrestres i un helicòpter d'aquest cos, a més d'especialistes en rescat de muntanya i subaquàtic, tres unitats canines, així com personal de Creu Roja, agents rurals, emergències mèdiques, policies locals, Protecció Civil, Salvament Marítim i Port de Tarragona, i voluntaris.

En un comunicat, Protecció Civil va informar que el cos l'havia trobat un grup de 30 bombers que feia recerca intensiva pels marges del riu Francolí. Ahir a la tarda encara estaven pendents les tasques d'identificació per confirmar si es tractava d'un dels quatre desapareguts per les fortes pluges a la Conca de Barberà.



Desapareguts

Els equips de rescat encara busquen un home que viatjava en un vehicle per l'Espluga de Francolí amb un veí de Prades de 73 anys, el cadàver del qual ja va ser trobat dijous a la tarda al port de Tarragona, a uns 45 quilòmetres de la zona on el cotxe havia estat arrossegat,

També es busca un camioner belga desaparegut igualment a l'Espluga i una dona de 69 anys i el seu fill, de 42, la casa mòbil dels quals va ser arrossegada per les pluges també durant els aiguats de la setmana passada a Vilaverd, la Conca de Barberà.

Les pluges torrencials de la setmana passada van ocasionar també la mort d'un altre home arrossegat per la riuada a Arenys de Munt.

Pel que fa al rescat, els equips d'emergències van ampliar dissabte el seu radi d'acció fins al bar-ri tarragoní de Riu Clar i ahir van procedir a pentinar el llit del riu Francolí. De cara a aquesta setmana no s'ha programat res més que fer el repàs d'algun punt, si s'escau.

Ajuda «ràpida i coordinada»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar ahir que el Govern de Catalunya aprovarà demà un acord de govern per donar una primera resposta «de forma ràpida i coordinada» als afectats pel temporal Dana que ha causat afectacions aquesta setmana a Catalunya.

«Hem de reaccionar ràpid, perquè ens juguem el futur de la pagesia i del territori», va declarar Quim Torra ahir als periodistes després de reunir-se amb els alcaldes de la comarca de les Garrigues i visitar també les zones afectades pel temporal a l'Espluga de Francolí, Montblanc i la Floresta. L'objectiu de la reunió que es va celebrar entre els alcaldes i el president de la Generalitat era coordinar les administracions locals i autonòmiques, «perquè tothom tingui molt clar a qui dirigir les peticions d'ajuda».

Per altra banda, Torra va demanar als alcaldes dels municipis afectats que facin una quantificació dels danys, tant públics com a privats, «per poder fer front a aquesta situació d'emergència» que ha afectat camps, carreteres, camins, cultius i molts pobles, ha dit. També s'ha referit a les persones que continuen desaparegudes en diversos municipis de Catalunya pel temporal: «Estem centrant tots els nostres esforços a trobar-les».

El president, que dimecres es va reunir amb els alcaldes de la comarca de la Conca de Barberà, va recordar les persones que encara segueixen desaparegudes després de les riuades i va assegurar que s'estan fent «tots els esforços» per trobar-los.

A la reunió del consell d'alcaldes també hi van participar la consellera de Presidència, Meritxell Budó; el de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, i el delegat de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré.