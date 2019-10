«La música emociona i per això no decau com a instrument de protesta»

Va fer sonar la flauta travessera sola al carrer fa dos anys per reclamar la llibertat dels independentistes empresonats i la iniciativa es va escampar a uns 70 municipis. Hi ha hagut múltiples protestes des de llavors i manifestacions massives, però Música per la Llibertat ha tingut la capacitat de perdurar al llarg del temps i de mantenir viu el clam per l'alliberament dels líders polítics dia rere dia. Tot va començar a Sant Fruitós de Bages el dia 1 de novembre de 2017.

S'està a punt de complir el segon aniversari, i Anna Ortega, que va impulsar aquesta acció de protesta musical, assegura que l'èxit de la iniciativa recau en «el poder de la música d'emocionar tothom i per això no decau».

No esperava engegar un moviment. Simplement tenia ganes d'expressar d'alguna manera la seva indignació per la detenció dels presidents d'ANC i Òmnium, els Jordis. «Feia dies que necessitava fer alguna cosa per protestar, encara que fos sola, al carrer. Buscava la flauta travessera, però no la trobava, i el dia 1 de novembre, com que era festiu, vaig aprofitar per obrir i regirar tots els calaixos de casa i finalment va aparèixer», explica.

Aquell mateix dia va anar davant de l'ajuntament de Sant Fruitós, on viu, i va interpretar El cant dels ocells a partir d'una partitura que s'havia descarregat d'Internet. Té cinc fills, i el més gran li va dir que era «una mica freak» per fer allò, però tenia necessitat de tocar, malgrat que feia 25 anys que havia abandonat l'ensenyament musical i gairebé no tocava. «Vaig anar amb els meus dos fills petits, que són bessons, i al carrer hi havia un parell de persones em van mirar molt estranyades», recorda.

Posteriorment va explicar per les xarxes socials el que havia fet i l'endemà ja l'acompanyaven alguns veïns que van veure en la iniciativa una forma original per demanar l'alliberament dels polítics empresonats. L'endemà, de fet, va ser el dia que el jutge Pablo Llarena va enviar a la presó els membres del govern que havien impulsat l'1-O. Hi havia gent amb ganes de sortir al carrer i d'expressar la seva indignació, i ja llavors aquell gest petit i singular es va fer gran. «Es va començar a fer a Manresa i a altres municipis i amb posterioritat a cada indret han anat creant lletres», explica.

Música per la Llibertat es va traslladar setmanalment a l'esplanada que hi ha al costat de la presó de Lledoners quan els polítics hi van arribar. Una cita que, en els moments més àlgids i de tensió política, ha arribat a atraure milers de persones. En la trobada d'ahir es va recordar que en els propers dies farà dos anys de la iniciativa d'Ortega i també s'hi van citar altres músics, molts d'ells no professionals, que van portar la Música per la Llibertat als seus municipis.

«A Igualava, va començar el 10 de novembre. Primer cantaven els integrants de la coral Exaudio i els altres ens ho miràvem, però ens hi vam afegir i la cita és diària des de llavors», explicava a ahir Toni Monclús, que toca la guitarra i que s'hi va desplaçar amb el també igualadí Jaume Farrés, que sempre hi va amb el clarinet. Altres músics afirmaven haver iniciat la iniciativa pel ressò a les xarxes socials i asseguren que la música és un element indispensable de la protesta.