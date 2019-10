Òmnium arrenca la campanya d'autoinculpacions als jutjats

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha fet una crida aquest dilluns perquè la campanya d'autoinculpacions que promou l'entitat sigui la més "massiva" de la història de Catalunya.

En declaracions als mitjans, Mauri ha argumentat que si s'ha condemnat líders polítics per haver-se "manifestat pacíficament el 20-S i votat l'1-O", s'ha d'estendre també a més de dos milions de persones.

Mauri ha recordat que els polítics presos "no prenien les decisions sols" i que estaven acompanyats per les entitats i la ciutadania. Centenars de persones han secundat la campanya d'Òmnium i han fet cua a les portes de la Ciutat de la Justícia per presentar un escrit d'autoinculpació davant el jutjat de guàrdia. Una mobilització que es repeteix als jutjats de les capitals de demarcació.