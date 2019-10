Sant Cugat porta la seva festa a Lledoners per estar al costat de Raül Romeva

Si el Raül no pot ser entre nosaltres, portem la festa a prop d'ell», deien ahir a la tarda els responsables de Gausacs, la colla castellera de Sant Cugat del Vallès i de la qual Raül Romeva és membre. I per aquest motiu els seus companys van decidir traslladar l'acte de la Festa de Tardor, una data asse-nyalada en el calendari local, a l'esplanada del costat de la presó. L'emoció estava a flor de pell.

Les ganes de compartir amb els companys la festa esperada es barrejava amb la tristesa i la impotència de tenir Raül Romeva, que per a la colla és un amic i company, tancat a prop. Molts miraven el centre penitenciar, deien, amb l'anhel que la remor de la gentada i la música de la gralla arribés fins a la seva cel·la. També hi era la parella de Romeva, Diana Riba, que va assegurar que el líder polític està molt content que veïns de la seva ciutat i els integrants de la colla tinguessin aquest gest. «Li agradaria estar fent pinya i viure-ho en primera persona, però ha rebut molt agraït que hagin portat l'acte a prop d'on és ell», explicava a aquest diari. Riba recordava que no era la primera vegada que es feien castells al costat de Lledoners i valorava positivament que l'esplanada del costat del centre penitenciar s'estigui convertint «en una espècie de plaça castellera per homenatjar» els líders independentistes que estan empresonats.

Riba assegurava que per a la família «es barregen sentiments d'indignació i tristor» perquè no pot viure amb la seva gent la Festa de Tardor. A la colla el coneixen bé. Fent pinya, amb la camisa verd fosc típica dels Gausacs, hi havia Anna Ibáñez, amiga de la família. «Estem emocionats de ser aquí. I és que ho hem fet per ell i segur que està content per estar a prop de nosaltres. No només hi som els castellers, sinó altres entitats de la cultura popular de Sant Cugat», explicava. També hi havia els geganters i els bastoners de la població, entre altres agrupacions, que van fer una exhibició del folklore local un cop acabades les rondes dels castellers.

No només va estar-hi present la colla de la ciutat de Romeva, sinó les que estaven convidades a participar-hi a Sant Cugat, i que van acceptar la proposta de desplaçar-se a Lledoners. Per aquest motiu el verd fosc dels Gausacs es barrejava amb les camises colors verd fluix de la colla de Sabadell i les vermelles de Barcelona. En total hi havia uns 400 castellers, que hi van anar majoritàriament amb autocar, i 200 espectadors que s'hi van apropar a veure-ho. El president de la la colla barcelonina, Ramon Gil, va afirmar que havien acceptat la proposta perquè «tot i que al grup hi ha membres de diverses sensibilitats polítiques» havien entès que, «després de la sentència, volguessin tenir aquest gest».

Abans de donar el tret de sortida als actes, una integrant dels Gausacs va llegir amb emoció un manifest de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem. Vestit amb la camisa verd fosc, perquè també és membre de la colla, hi havia el senador d'ERC Bernat Picornell, que va afirmar que «hi havia molta emoció per ser a Lledoners». El republicà va dir a Regió7 que ahir tenien una altra membre dels castellers a la presó, detinguda a la manifestació de dissabte a la nit a Via Laietana.

En una vela, a prop d'on es desenvolupaven els actes festius, hi havia membres de la plataforma Free Romeva, integrada per coneguts del polític. L'alcaldessa de Sant Cugat, la republicana Mireia Ingla, també hi va ser present. «Venir aquí ha estat una gran idea. I és que és un orgull tenir ciutadans com el Raül perquè és una d'aquelles persones que ajuden a fer ciutat».

Tot i que Romeva no va poder fer pinya amb els Gausacs, la festa va estar una mica més prop perquè la pogués gaudir amb més intensitat des de la cel·la malgrat no ser-hi.