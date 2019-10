Mares i Àvies per la República neix al Bages per donar suport als joves

«Un moviment solidari amb les mares que tenen nanos detinguts i lesionats per tota la violència policial. No podem restar impassibles davant del que està rebent el nostre jovent». És la raó de ser de MAR, Mares i Àvies per la República al Bages, que ahir es va reunir per primera vegada per rebre una formació en lluita no violenta a la seu de l'ANC a Manresa, que els la va cedir per a l'ocasió. Hi havia una trentena de persones.

Les manresanes Mònica Cuesta i Mar Canet, impulsores del grup a la comarca del Bages, van fer una breu presentació de la iniciativa, nascuda a Sant Boi de Llobregat. Cuesta es va congratular que, quan va començar a moure la idea de fer el grup per les xarxes, va aconseguir una setantena d'adhesions en només una hora.

Seguidament, fins a les 10 de la nit, Carles Badia i la regidora manresana Mariona Homs, de l'organització Lluita No violenta, i l'advocat David Caselles, dels Advocats Voluntaris de l'1-O, van impartir la formació de lluita no violenta. Es va parlar de què és violència i què no, d'actituds i estratègies, de gestió de les emocions, de riscos legals i de com anar i com posar-se a una manifestació. Homs va recordar que aquesta formació ja s'ha fet en dues ocasions a la capital del Bages organitzada per l'ANC local, a qui MAR va agrair el seu suport i difusió.