Més de 180 persones s'autoinculpen per sedició

La Ciutat de la Justícia havia rebut fins a les dues del migdia d'ahir 188 autoinculpacions sobiranistes, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en el marc d'una campanya d'Òmnium Cultural per mostrar «suport als presos polítics». «Els han condemnat per manifestar-se, expressar-se, mobilitzar-se i votar, així que tots nosaltres també som culpables d'aquest fals delicte», va expressar Òmnium en un missatge acompanyat d'un formulari per omplir i presentar als jutjats.

A Manresa, dues persones van presentar l'escrit davant del jutjat de guàrdia, una més ho va fer a Solsona i cap a Berga.

El TSJC va limitar a 25 el nombre d'autoinculpacions diàries a admetre a tràmit a tots els partits judicials excepte al de Barcelona per no entorpir la tasca dels jutjats de guàrdia, en funció dels mitjans que tingui cada partit judicial.

La sala de govern del TSJC va prendre aquesta decisió en una reunió celebrada el 15 d'octubre per evitar que es pugui «comprometre el servei», i per tant, per garantir que es puguin complir les altres tasques que tenen assignades aquestes instàncies judicials. Això inclou qüestions com la prestació de declaracions a detinguts, l'assistència a situacions d'emergència o els aixecaments de cadàvers.

Segons l'ordre enviada des del TSJC als jutges degans, també s'ha de limitar l'accés a les instal·lacions de manera que hi entri només un denunciant cada vegada.

En el cas de Barcelona, on hi ha quatre jutjats de guàrdia, no s'ha limitat el nombre de persones diàries que es vulguin autoinculpar, sinó que la jutgessa degana ha limitat l'accés a la Ciutat de la Justícia per l'avinguda Carrilet als professionals (magistrats, fiscals, lletrats, funcionaris, advocats, procuradors i periodistes) entre dos quarts de vuit i tres quarts de nou del matí.

Cal recordar que ahir al matí van viure's algunes escenes de tensió als jutjats de Girona quan unes 150 persones van anar a autoinculpar-se en protesta per la sentència de l'1-O. Els Mossos, obeint la instrucció del TSJC que manava que només poguessin entrar-hi 25 persones, els van barrar el pas i la gent va començar a cridar «Volem entrar! Volem entrar!» aixecant els papers enlaire. «No hi ha cap raó objectiva perquè no se'ns permetés», va lamentar el filòsof i membre de la junta nacional d'Òmnium, Xavier Antich.